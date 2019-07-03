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В «Ольманских болотах» и «Средней Припяти» ставить палатки запретили
04.07.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вступил в силу Закон «Об особо охраняемых природных территориях».
Главный специалист Столинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Домнич
С 15 июня 2019 года вступил в силу Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях». В частности, ужесточены требования к размещению туристических палаток и использованию водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил.
Как рассказал Медиа-Полесью главный специалист Столинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Домнич, если раньше в заказниках «Средняя Припять» и «Ольманские болота» нельзя было размещать палаточные городки, то сейчас под запретом даже отдельные палатки.
Сегодня устанавливать их позволено только в специально оборудованных для этого местах, утверждённых решением местных исполнительных органов власти.
В заказнике «Средняя Припять» на Столинщине такие места имеются в районе гидроузла «Стахово», деревни Коробье, туристической базы «Доминик», у озер Кострубель и Вязок.
Четыре стоянки для туристов оборудованы в «Ольманских болотах».
Отныне на реках и водоёмах в особо охраняемых территориях запрещено использование водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил. Исключением является водный транспорт органов пограничной службы, подразделений по чрезвычайным ситуациям, иных юридических и физических лиц, если это определено положением о особо охраняемых природных территориях.
За нарушение требований данного закона предусматривается штраф в размере от 4 до 30 базовых величин.
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Вступил в силу Закон «Об особо охраняемых природных территориях». Главный специалист Столинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей...
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