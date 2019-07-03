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«Задело сонную артерию, не смогли спасти». Женщина пошла на салют в Минске и погибла

04.07.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Об этом Onliner стало известно из компетентных источников. Напомним, во время салюта она находилась недалеко от спорткомплекса «Динамо». По словам очевидцев, ее реанимировали около 30 минут. 

«Задело сонную артерию, не смогли спасти». Женщина пошла на салют в Минске и погибла

— Когда мы уже уходили, из-за комплекса «Динамо» бежали люди с криками: «Пробита артерия!» —рассказал наш читатель Александр. — Тут же приехали скорые, сначала одна, ей пытались оказывать помощь. Потом еще три машины, всего четыре скорые. Возле женщины стояла девушка и кричала: «Мамочка, не уходи». Там же был и мужчина. Он как все это увидел, ему стало плохо, но его откачали.

Буквально пару минут назад стало известно, что женщина умерла. «Задело сонную артерию, спасти не удалось», — рассказал Onliner компетентный источник, а позже подтвердил и Следственный комитет.

По словам Александра, он видел также двух мужчин с забинтованными руками и пострадавшего парня, которому бинтовали руку от плеча до локтя.

В больнице скорой медицинской помощи, куда отправился корреспондент Onliner, находились родственники еще одного пострадавшего парня. По всей видимости, того, которого видел Александр. Он находился рядом с погибшей женщиной.

Родители парня рассказали, что осколки от салюта попали ему в руку и живот. У него открытый перелом руки. Сейчас его оперируют.

 
 
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  Об этом Onliner стало известно из компетентных источников. Напомним, во время салюта она находилась недалеко от спорткомплекса «Динамо». По словам очевидцев, ее...
 
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