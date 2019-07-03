«Задело сонную артерию, не смогли спасти». Женщина пошла на салют в Минске и погибла

Источник материала: Виртуальный Брест

Об этом Onliner стало известно из компетентных источников. Напомним, во время салюта она находилась недалеко от спорткомплекса «Динамо». По словам очевидцев, ее реанимировали около 30 минут.





— Когда мы уже уходили, из-за комплекса «Динамо» бежали люди с криками: «Пробита артерия!» —рассказал наш читатель Александр. — Тут же приехали скорые, сначала одна, ей пытались оказывать помощь. Потом еще три машины, всего четыре скорые. Возле женщины стояла девушка и кричала: «Мамочка, не уходи». Там же был и мужчина. Он как все это увидел, ему стало плохо, но его откачали.

Буквально пару минут назад стало известно, что женщина умерла. «Задело сонную артерию, спасти не удалось», — рассказал Onliner компетентный источник, а позже подтвердил и Следственный комитет.

По словам Александра, он видел также двух мужчин с забинтованными руками и пострадавшего парня, которому бинтовали руку от плеча до локтя.

В больнице скорой медицинской помощи, куда отправился корреспондент Onliner, находились родственники еще одного пострадавшего парня. По всей видимости, того, которого видел Александр. Он находился рядом с погибшей женщиной.

Родители парня рассказали, что осколки от салюта попали ему в руку и живот. У него открытый перелом руки. Сейчас его оперируют.