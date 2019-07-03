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В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"
04.07.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте 3 июля праздничным салютом в Брестской крепости завершилось празднование Дня Независимости Республики Беларусь. Также во время праздничного концерта жители города приняли участие в Республиканской акции "Споем гимн вместе".
Фото Вадима Якубёнка
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В Бресте 3 июля праздничным салютом в Брестской крепости завершилось празднование Дня Независимости Республики Беларусь. Также во время праздничного концерта...
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