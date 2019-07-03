ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

04.07.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 3 июля праздничным салютом в Брестской крепости завершилось празднование Дня Независимости Республики Беларусь. Также во время праздничного концерта жители города приняли участие в Республиканской акции "Споем гимн вместе".

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

Фото Вадима Якубёнка

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте 3 июля праздничным салютом в Брестской крепости завершилось празднование Дня Независимости Республики Беларусь. Также во время праздничного концерта...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Джуниор-2019» приглашает! 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • маленькая сумочка через плечо в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика