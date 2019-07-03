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Могилевчанин разбился на квадроцикле в Быховском районе

04.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Могилевчанин разбился на квадроцикле в Быховском районеМогилевчанин 29 июня разбился на квадроцикле в Быховском районе. ДТП произошло около одиннадцати часов вечера в лесном массиве около деревни Проточное.

Как сообщили в ОГАИ Быховского РОВД, управляя квадроциклом, житель Могилева 1978 г.р. при выборе скорости не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и погодные условия, не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

Водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте. По факту ДТП Быховским районным отделом СК проводится проверка.

mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевчанин 29 июня разбился на квадроцикле в Быховском районе. ДТП произошло около одиннадцати часов вечера в лесном массиве около деревни
 
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