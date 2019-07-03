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На Кубке Америки скандал из-за VAR. Под подозрением даже служба охраны президента Бразилии

04.07.2019 10:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перед полуфинальным матчем Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины (2:0) имелись проблемы в установлении связи между главным арбитром встречи Родди Самбрано и кабинкой VAR. Об этом сообщает «Чемпионат.ком» со ссылкой на Globo Esporte.


Фото: Reuters

По информации источника, перед началом игры существовали помехи на частоте, которая использовалась для связи между судейской бригадой. Эту информацию подтвердили в организационном комитете турнира. Однако, по словам организаторов, проблема была решена до того, как прозвучал стартовый свисток в матче.

Вероятной причиной сбоя в связи между главным арбитром и кабинкой VAR стали действия охраны президента Бразилии Жаира Болсонару, который присутствовал на игре. В целях безопасности главы государства его охрана могла создавать помехи при взаимодействии судейской бригады. Но в оргкомитете турнира эту информацию опровергли. В КОНМЕБОЛ также сообщили, что не зарегистрировали никаких отклонений в работе VAR в полуфинальной игре.

Напомним, после игры капитан сборной Аргентины Лионель Месси был удивлен, что за всю игру Самбрано ни разу так и не воспользовался помощью VAR.

«Бразильцы не были лучше нас. Они рано забили, а второй гол пришёл после фола на Агуэро, за который надо было назначить пенальти. Судьи постоянно пересматривают повторы никчёмных фолов на этом турнире, а сегодня они даже не шелохнулись. Все идиотские решения арбитров были в пользу Бразилии. Карточки показывали только нам. Были очевидные нарушения, которые судья просто не замечал. Эта хрень происходила всю игру и отвлекала нас», — цитирует Месси Daily Mail.

В Аргентине же возникли подозрения, что судья Самбрано просто игнорировал подсказки видеоассистентов. Как сообщает TYC Sports, местная федерация футбола даже запросила аудиозаписи переговоров рефери во время спорных моментов.

 
 
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Перед полуфинальным матчем Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины (2:0) имелись проблемы в установлении связи между главным арбитром встречи Родди...
 
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