Смерть пришла с глубины. Что известно о трагедии на Северном флоте?

Источник материала: Аргументы и факты

Официальные данные скупы. 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота в российских территориальных водах Баренцева моря произошел пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Среди них — 7 капитанов 1 ранга и два Героя России. Пожар был потушен силами экипажа, аппарат вернулся в порт приписки. Это все. Ответить на остальные вопросы попытаемся, опираясь на данные из открытых источников.

Что за аппарат пострадал?

АС-12. Это тактический номер атомной подводной станции (лодки) проекта 10831 «Калитка». Во флотском просторечии — «Лошарик». Прочный корпус лодки состоит из цепи связанных между собой титановых сфер (сфера, как известно, лучше всего сопротивляется давлению забортной воды), что породило у разработчиков и моряков ассоциации с персонажем известного советского мультфильма. Фотографий АС-12 в открытом доступе не существует. Известны лишь изображения его носителя: «материнской» атомной подводной лодки специального назначения БС-136 «Оренбург». То есть АС-12 — это подводная лодка, которая действует в паре с «большой» лодкой.

Помимо этого, про АС-12 известно мало: двигатель атомный, автономность 12 месяцев, глубина погружения до 6 тыс. метров, но две последние цифры нуждаются в уточнении.

Что произошло на борту?

Пока неизвестно. Вероятно, аварийная ситуация развивалась настолько стремительно, что погибшие не успели воспользоваться ИДА, — индивидуальными дыхательными аппаратами — с которыми подводники в морском походе не расстаются ни в душе, ни в гальюне. Правила пользования ИДА вбиты в подводника (от матроса до командира) на уровне коленного рефлекса, иначе его даже на борт не пустят. Значит, смерть опередила рефлекс.

Кому принадлежит АС-12?

Одной из самых секретных структур Минобороны: Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) МО РФ. Эта организация находится в Санкт-Петербурге и занимается, например, гидрографическими исследованиями. Т. е. изучает рельеф дна, скорость и направление подводных течений и т. д. Эта информация востребована ВМФ России: как надводными кораблями, так и подводными лодками. Другая задача ГУГИ — ведение подводной разведки. На дне морей и океанов находится немало интересного: подводные линии связи (свои и иностранные), различные затонувшие объекты, которые неплохо бы изучить... Известно, что в ГУГИ также ведутся исследовательские работы по дыхательным смесям, в том числе для водолазов-глубоководников. Воинская часть, где проходил службу экипаж АС-12, — скорее всего, в/ч № 45707 в Петергофе. Сам аппарат и его носитель приписаны к 29-й отдельной бригаде подводных лодок Северного флота. Место дислокации — населенный пункт Оленья Губа, административный округ Гаджиево Мурманской области.

Почему в экипаже были только старшие офицеры?

Экипаж АС-12 состоит примерно из 25 человек, причем все они офицеры. Это может быть связано только с одним фактором: для работы на мини-субмарине требуется такая квалификация, что матроса или мичмана в нее не посадишь. Наличие среди погибших двух Героев России объясняется тем, что концентрация носителей «Золотых Звезд» в ГУГИ не ниже, чем в Отряде космонавтов.

Чего мы еще не знаем?

Миссия АС-12, которая стала последней для 14 офицеров, остается неизвестной для общественности. Неизвестно также, была ли задействована «материнская» лодка или аппарат действовал автономно. Не преданы гласности район Баренцева моря, где произошла трагедия, и ее обстоятельства.