При сильном ветре и дожде

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

При усилении ветра помните, что нужно предпринять, чтобы обезопасить себя.





Все окна в доме или квартире при сильных шквалистых ветрах должны быть плотно закрыты. При особо сильных ветрах (ураганах) можно заклеить стекло полосками скотча по диагонали (буквой Х), это убережёт от осколков, если ветер выбьет их. С незастеклённых балконов и лоджий следует убрать абсолютно все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу (горшки, банки, ящики, бутылки и т. п.). Оказавшись на улице в шторм, следует держаться как можно дальше от рекламных щитов (и других навесных конструкций), линий электропередачи, а также деревьев. Осмотритесь вокруг, нужно быть подальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям), так как они могут упасть. В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Не стойте под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не паркуйте под ними автомобили. Особо опасны гнилые и старые, а также одиноко стоящие деревья. Дома лучше прятаться подальше от окон (туалеты и ванные, коридоры, встроенные шкафы). При срыве крыши нужно прятаться под столом, в шкафу, ванной комнате и других подобных местах.

При получении информации о сильном дожде или ливне по возможности воздержитесь от поездок по городу и оставайтесь в квартире или на работе. Находясь на улице, используйте средства защиты: зонт, непромокаемый плащ, резиновые сапоги. Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в открытые подземные переходы и другие заглублённые помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, лучше их объехать.

Дмитрий СЕМЁНОВ,

первый заместитель начальника Городокского РОЧС.