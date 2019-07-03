Источник материала: Myfin



Празднуем вместе: порталу Myfin.by исполняется 7 лет

Myfin.by лидирует среди финансовых порталов Беларуси по количеству пользователей – сегодня у нас уже более 2,4 млн уникальных посетителей в месяц. лидирует среди финансовых порталов Беларуси по количеству пользователей – сегодня у нас уже более 2,4 млн уникальных посетителей в месяц.

Радует, что портал получает высокие оценки как у экспертов белорусского банковского сектора, так и у широкого круга пользователей.

И свое семилетие команда Myfin.by празднует вместе со всеми вами, дорогие пользователи и партнеры. Спасибо, что вы с нами! Мы счастливы, что с каждым годом наше майфиновское сообщество растет как в Беларуси, так и за рубежом.