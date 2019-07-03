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Празднуем вместе: порталу Myfin.by исполняется 7 лет
Источник материала: Myfin
Радует, что портал получает высокие оценки как у экспертов белорусского банковского сектора, так и у широкого круга пользователей.
И свое семилетие команда Myfin.by празднует вместе со всеми вами, дорогие пользователи и партнеры. Спасибо, что вы с нами! Мы счастливы, что с каждым годом наше майфиновское сообщество растет как в Беларуси, так и за рубежом.
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Белорусскому финансовому порталу Myfin.by 4 июля исполняется 7 лет. Цифра знаковая именно в седьмой год своего существования портал достиг наиболее значимых успехов в...
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