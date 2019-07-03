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Виргинские острова согласились раскрыть данные об оффшорах, но при одном условии

04.07.2019 10:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Виргинские острова согласились раскрыть данные об оффшорах, но при одном условии

Премьер-министр Британских Виргинских островов (BVI) Эндрю Фахи заявил Bloomberg, что информация о бенефициарах, зарегистрированных на его территории, будет раскрыта только тогда, когда это станет международным стандартом.

«Мы подчинимся, не когда это проталкивает Великобритания, а когда это станет мировым стандартом», - сказал Фахи.

В мае 2018 года парламент Великобритании принял закон, согласно которому заморские территории королевства (к примеру, Виргинские и Каймановы острова) должны до 2020 года создать публичные реестры владельцев зарегистрированных в них компаний. Позже Лондон перенес сроки создания реестров на 2023 год, пишет РБК.

«Они торгуют под нашим флагом и должны принять наши ценности», - сказал представитель Консервативной партии Эндрю Митчелл. Без открытости, которую дадут эти реестры, нельзя выявить случаи «умного» отмывания денег и преступлений, отметил он.

На Британских Виргинских островах нет налогов на прибыль организаций, доходы физических лиц, а также НДС и налогов с продаж. Зарегистрировать там компанию, количество акций которой не превышает 50 тыс., стоит $450, столько же составляет ежегодный сбор для поддержания регистрации. Подобные финансовые услуги составляют 62% от государственных доходов островов, отмечает Bloomberg.

Всего же на BVI зарегистрировано свыше 400 тыс. компаний с активами на $1,5 трлн, сообщает агентство. При этом крупнейшей страной без публичных реестров бенефициаров компаний являются США.

Решение британского парламента привело к акции протеста 24 мая 2018 года. Демонстранты прошлись по Род-Тауну и подписали петицию о несогласии с действиями Лондона. Занимавший тогда пост вице-премьера BVI Кендрик Пиккеринг заявил, что митинг говорит о том, что острова «разводятся с Великобританией».

Для ответов на международные запросы и для учета владельцев зарегистрированных компаний власти BVI используют систему BOSS (Beneficial Ownership Secure Search System). В ней содержится информация примерно о 600 тыс. лиц, которые прямо или косвенно владеют компаниями на Виргинских островах.

Полный доступ к системе есть только у двух сотрудников Агентства финансовых расследований островов. Информация из BOSS хранится в одной из стран G7, но не в США, рассказал Райан Гелук, сотрудник BDO Ltd, помогавший создать систему. «Если кто-либо откроет ее из необычного места, например Северной Кореи, она мгновенно выключится», - сказал он.

 
 
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Премьер-министр Британских Виргинских островов (BVI) Эндрю Фахи заявил Bloomberg, что информация о бенефициарах, зарегистрированных на его территории, будет раскрыта...
 
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