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В Беловежском провели «Зажинки»
04.07.2019 09:37 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
На хлебной ниве ОАО «Беловежский» 2 июля для проведения особого обряда собрались руководство и специалисты хозяйства, взволнованные хлеборобы, самодеятельные артисты и гости.
Анастасия ЯНКИНА.
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На хлебной ниве ОАО «Беловежский» 2 июля для проведения особого обряда собрались руководство и специалисты Сообщение В Беловежском провели «Зажинки» появились...
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