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В Беловежском провели «Зажинки» 

04.07.2019 09:37 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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На хлебной ниве ОАО «Беловежский» 2 июля для проведения особого обряда собрались руководство и специалисты хозяйства, взволнованные хлеборобы, самодеятельные артисты и гости.
Древний праздник «Зажинки» традиционно дал начало массовой уборке зерновых и зернобобовых культур.

В Беловежском провели «Зажинки» 

В Беловежском провели «Зажинки» 

В Беловежском провели «Зажинки» 
В Беловежском провели «Зажинки» 

В Беловежском провели «Зажинки» 

В Беловежском провели «Зажинки» 

В Беловежском провели «Зажинки» 

В Беловежском провели «Зажинки» 

В Беловежском провели «Зажинки» 

В Беловежском провели «Зажинки» 

Подробности в субботнем номере «НК».

Анастасия ЯНКИНА.
Фото Станислава ГРИЦУКА.

В Беловежском провели «Зажинки» 

Author: Редактор сайта

 
 
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На хлебной ниве ОАО «Беловежский» 2 июля для проведения особого обряда собрались руководство и специалисты Сообщение В Беловежском провели «Зажинки»  появились...
 
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