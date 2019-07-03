В Госавтоинспекции рассказали, к каким итогам пришли после общественного обсуждения Правил дорожного движения.
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Что может измениться для велосипедистов в новых правилах ПДД
04.07.2019 08:55 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
«В мае было обсуждение со всеми гражданами Республики Беларусь, они высказывали свое мнение. Сейчас мы уже обобщаем», — отметил Андрей Чернявский.
В новых правилах велосипедистам предлагается разрешить:
— пересекать проезжую часть по пешеходным переходам без спешивания, однако, подъезжая к ней, необходимо будет снизить скорость до 3−7 километров в час;.
— в жилой и пешеходных зонах передвигаться по тротуару, обочине и по проезжей части. Велосипедисты имеют преимущества перед автомобилями, но они не должны необоснованно препятствовать их движению;.
— в зоне с ограничением максимальной скорости велосипедистам разрешат движение по краю проезжей части дороги не далее 1 метра от ее правого края при отсутствии велосипедной дорожки.
Андрей Чернявский добавил, что работа с поступившими предложениями продолжается. По его мнению, велосипедное движение в городе нужно развивать.
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В Госавтоинспекции рассказали, к каким итогам пришли после общественного обсуждения Правил дорожного движения. МВД подвело Сообщение Что может измениться для...
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