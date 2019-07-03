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Полукатамаран и не атомный. Конструктор рассказал, каким будет российский авианосец будущего

04.07.2019 10:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый российский авианосец будет выполнен по схеме полукатамарана, сможет брать на борт больше самолетов, боеприпасов и топлива и не получит атомную силовую установку. Об этом пишет «Звезда», ссылаясь на слова главного конструктора корабля будущего Валентина Белоненко.


На сегодняшний день единственным крупным авианесущим кораблем России является неатомный ТАВКР «Адмирал Кузнецов». фото: wikipedia.org

Полукатамаран — это схема, при которой носовая часть корабля выполнена как единое целое, а хвостовая расходится надвое. Это позволяет сделать корабль шире и длиннее. Правда, во всем мире такая схема популярной не стала. Ходовые кечества полукатамарана получаются хуже, чем у «стандартного» авианосца, но он, по словам конструктора, сможет брать на борт больше самолетов, топлива и боеприпасов.

Валентин Белоненко полагает, что по самолетовместимости новый корабль водоизмещением 44 000 тонн будет примерно равен обычному авианосцу в 70 000 тонн. На проектируемом корабле можно будет, как предполагается, разместить до 40 летательных аппаратов, 24 из которых будут самолетами Су-33 и МиГ-29. В отличие от советских авианесущих кораблей, в данном случае планируется классический авианосец, а не авианесущий крейсер — мощного ракетного вооружения, подобно «Кузнецову», он нести не будет.

Авианосец-полукатамаран получит также дополнительную стартовую катапульту, которая, по словам конструктора, в пять раз эффективнее тех, что используют американцы. Трамплин, как на «Адмирале Кузнецове», впрочем, тоже сохранится. А вот атомной силовой установки корабль не получит. Конструктор полагает, что газотурбинный двигатель гораздо перспективнее. В частности, он указал, что ядерный реактор занимает слишком много места и имеет «зону строгого режима» с повышенной радиоактивностью.

На проектирование нового авианосца и его строительство, рассказал Валентин Белоненко, уйдет 10−12 лет, но этот срок можно сократить и до семи-восьми лет.

 
 
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