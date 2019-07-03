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Полукатамаран и не атомный. Конструктор рассказал, каким будет российский авианосец будущего
Источник материала: Tut.by
Новый российский авианосец будет выполнен по схеме полукатамарана, сможет брать на борт больше самолетов, боеприпасов и топлива и не получит атомную силовую установку. Об этом
Полукатамаран — это схема, при которой носовая часть корабля выполнена как единое целое, а хвостовая расходится надвое. Это позволяет сделать корабль шире и длиннее. Правда, во всем мире такая схема популярной не стала. Ходовые кечества полукатамарана получаются хуже, чем у «стандартного» авианосца, но он, по словам конструктора, сможет брать на борт больше самолетов, топлива и боеприпасов.
Валентин Белоненко полагает, что по самолетовместимости новый корабль водоизмещением 44 000 тонн будет примерно равен обычному авианосцу в 70 000 тонн. На проектируемом корабле можно будет, как предполагается, разместить до 40 летательных аппаратов, 24 из которых будут самолетами Су-33 и МиГ-29. В отличие от советских авианесущих кораблей, в данном случае планируется классический авианосец, а не авианесущий крейсер — мощного ракетного вооружения, подобно «Кузнецову», он нести не будет.
Авианосец-полукатамаран получит также дополнительную стартовую катапульту, которая, по словам конструктора, в пять раз эффективнее тех, что используют американцы. Трамплин, как на «Адмирале Кузнецове», впрочем, тоже сохранится. А вот атомной силовой установки корабль не получит. Конструктор полагает, что газотурбинный двигатель гораздо перспективнее. В частности, он указал, что ядерный реактор занимает слишком много места и имеет «зону строгого режима» с повышенной радиоактивностью.
На проектирование нового авианосца и его строительство, рассказал Валентин Белоненко, уйдет 10−12 лет, но этот срок можно сократить и до семи-восьми лет.
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Построить новый корабль планируется за 10−12 лет.
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