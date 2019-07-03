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В Скиделе пьяный на Ford не пропустил BMW: пострадали три человека, в том числе ребенок

04.07.2019 10:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По меньшей мере три человека пострадали при столкновении двух легковушек в Скиделе, сообщает портал NewGrodno.by.


Авария произошла 3 июля, около 21.00, на пересечении улиц Щеголева и Октябрьской. По предварительной информации, водитель Ford не пропустил BMW. От удара последний отбросило в бетонный забор.





В результате ДТП две пассажирки Ford, а также малолетний пассажир BMW получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По информации издания, водитель Ford находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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Авария произошла 3 июля, около 21.00, на пересечении улиц Щеголева и Октябрьской.
 
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