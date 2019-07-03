В Скиделе пьяный на Ford не пропустил BMW: пострадали три человека, в том числе ребенок

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере три человека пострадали при столкновении двух легковушек в Скиделе, сообщает портал NewGrodno.by.





Авария произошла 3 июля, около 21.00, на пересечении улиц Щеголева и Октябрьской. По предварительной информации, водитель Ford не пропустил BMW. От удара последний отбросило в бетонный забор.











В результате ДТП две пассажирки Ford, а также малолетний пассажир BMW получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По информации издания, водитель Ford находился в состоянии алкогольного опьянения.