В Беларуси приступили к оформлению электронных паспортов транспортных средств

Источник материала: Tut.by

Ряд автопроизводителей Республики Беларусь, таких как МАЗ, «Юнисон» и «БелДжи», подтвердили готовность начать выпуск автомобилей с электронными паспортами транспортных средств на свою продукцию, в том числе поставляемую в Россию. Сейчас уже оформлены пять первых электронных паспортов на выпускаемые в Беларуси автомобили марок МАЗ, Geely и Zotye. Таким образом, республика дала старт практической работе с электронными паспортами, сообщили в ЕЭК.





Ранее на площадке Министерства промышленности Беларуси обсудили начало работы национальной части системы электронных паспортов транспортных средств. Присутствующие на мероприятии автопроизводители также ознакомились с возможностями уже работающей в России системы электронных паспортов с точки зрения подключения и взаимодействия российской части системы с белорусскими производителями.

С 1 ноября 2019 года завершаются переходные положения, в соответствии с которыми оформить бумажный паспорт на вновь выпускаемые в обращение автомобили в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже будет нельзя.