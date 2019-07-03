ЧП во время салюта в Минске: возбуждено уголовное дело

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси возбудило уголовное дело по факту взрывов фейерверков в Минске, передает БЕЛТА.

Накануне во время праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате были разрушены салютные установки, телесные повреждения получили не менее чем 10 гражданам. Один человек погиб. Кроме того, были повреждены расположенные поблизости здания и сооружения.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 («Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих») УК Беларуси.

Для расследования инцидента создана следственная группа, в которую вошли сотрудники центрального аппарата Следственного комитета, УСК по Минску и УСК по Минской области. В настоящее время следователи отрабатывают несколько версий инцидента, среди которых неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильное заряжание салютных установок или неправильная их эксплуатация.

Сейчас в СК проводятся неотложные следственные действия: продолжается работа на местах происшествий, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий. Кроме того, правоохранители допрашивают свидетелей, в том числе военнослужащих, которые проводили заряжание, и сотрудников предприятия – поставщика фейерверков. Назначены экспертные исследования.