Капитальное разорение. Какие ошибки мы совершаем, когда делаем ремонт?

Источник материала: Аргументы и факты

Каких ошибок следует избегать во время обновления жилплощади, чтобы не переплатить лишнего, рассказывает "АиФ".

Делаем ремонт летом

Пик строительных работ в нашей стране приходится на теплое время года. Конечно, так принято и так удобнее. Но обратная сторона этого удобства — завышенные цены буквально на все: от отделочных материалов до услуг ремонтных бригад. К тому же из-за высокого спроса шанс поймать хороших строителей меньше. А если и удастся поймать, то нет никакой гарантии, что вы будете единственным заказчиком рабочих: бригады не упускают возможности заработать, но справляются не всегда. Для вас это обернется затягиванием сдачи жилья. Да, затянется она еще и потому, что летом приходится дольше ждать доставки товаров из строительного магазина.

По возможности делайте ремонт весной или осенью: быстрее закончите и деньги сэкономите.

Не просчитываем расходы

Без предварительного просчета расходов с ремонтом лучше не связываться, это вам скажет любой опытный строитель. В противном случае есть огромный риск того, что бюджета попросту не хватит, а обновление жилплощади затянется на неограниченный срок.

Перед тем как отправляться на строительный рынок, подсчитайте хотя бы примерную сумму, в которую обойдется ремонт. За помощью лучше обратиться к бригадиру рабочих: он рассчитает метраж помещения, которое нуждается в реставрации, и прикинет, сколько строительных и отделочных материалов вам понадобится. После этого уже можно отправляться на рынок и прицениваться к обоям, паркету и плитке.

Обязательно добавьте 30-40% от итоговой суммы: так вы подстрахуетесь на тот случай, если материалы подорожают или вы в процессе ремонта поменяете планы и вместо зеленой отечественной плитки захотите уложить голубую итальянскую.

Влезаем в долги

Частая смена планов во время ремонта может привести к дополнительным большим расходам, которые никак не впишутся в бюджет. Сначала планировали поставить обычную ванну, но живем же один раз: надо ставить импортную и обязательно с гидромассажем. Разница в цене — сотни долларов. Если таких денег нет (а если вы склонны по несколько раз менять планы в пользу более дорогих товаров, то денег, скорее всего, нет), придется влезать в долги. А это дополнительные расходы на проценты.



Ремонт не по плану. Недопонимание с подрядчиком и эпопея с электриками Подробнее

Перед тем как отказаться от обычного потолка в пользу натяжного, от флизелиновых обоев в пользу тканевых, от простой чугунной ванны в пользу ванны с гидромассажем и взять на это кредит, хорошо подумайте о том, готовы ли вы заплатить за это все двойную цену.

Не рассчитываем запас материалов

Рассчитать точное количество отделочных материалов — сантиметр в сантиметр — нереально. Дело в том, что в процессе ремонта пара плиток может разбиться, а несколько листов обоев — испачкаться.

Чтобы не тратить время на беготню по магазинам (где, кстати, нужной плитки и обоев может уже и не быть) и деньги на доставку, рекомендуется покупать материалы с небольшим запасом. Кстати, в некоторых строительных гипермаркетах есть возможность вернуть неиспользованные товары (главное, не выбрасывайте чек).

Покупаем в разных магазинах

С одной стороны, удобно покупать отделочные материалы в специализированных магазинах: плитку — в магазине плитки, ламинат — в магазине напольных покрытий. С другой стороны, такая практика обходится в кругленькую сумму за доставку.

В идеале покупать товары для ремонта нужно в одном большом магазине. Потратите на это целый день, но решите все вопросы за один раз. Заплатите один раз за доставку. И, может быть, даже получите скидку за крупную покупку.

Ремонт в ванной своими руками: как уложить плитку и не пожалеть об этом Подробнее

Экономим на том, на чем нельзя экономить

С другой стороны, во время ремонта не стоит начинать экономить буквально на всем. Есть такие вещи, за которые лучше один раз заплатить достойную сумму, чем потом без конца их ремонтировать или менять. Это, например, сантехника. И да, услугами недорогих строителей лучше тоже не пользоваться: исправление их ошибок обойдется дороже.

Не контролируем ремонтников

Кстати, о строителях. Очень часто граждане доверяют закупку черновых отделочных материалов бригадиру. В конце концов, это не обои, а ремонтникам лучше знать, какая шпатлевка лучше и сколько ее нужно. Как рассказывала "АиФ" бывший маляр Светлана С., бригадиры пользуются доверчивостью заказчиков и называют такой объем черновых материалов, какого хватило бы на ремонт двух, а то и трех квартир. Разницу в цене кладут себе в карман.

«Не стоит рассчитывать на чеки со строительного рынка: они могут быть „липовыми“. У бригад, серьезно занимающихся ремонтом, на рынках есть свои люди, которые могут выписать чек на любую сумму. Разница между действительными расходами на черновые материалы и суммой, которую ремонтники положили себе в карман, может оказаться весьма существенной.

Даже если своей бригаде вы предпишете отовариваться только в крупных сетевых магазинах, где „пробить чек на любую сумму“ невозможно, они все равно могут вас обмануть: обозначат заранее завышенный объем материалов, после чего лишние мешки с наливным полом и бетоноконтактом отвезут своему товарищу на строительный рынок за полцены», — говорит Светлана.

Ремонтников нужно жестко контролировать (это нужно еще и для того, чтобы увидеть отремонтированное жилье в срок, а не через полгода): регулярно приезжать в квартиру и требовать отчета за каждый мешок шпатлевки.

Доверяем всю работу одному мастеру

Да, насчет «увидеть отремонтированное жилье в срок, а не через полгода». Избежать этого можно, если поручить работу целой бригаде, где есть разные мастера: по выравниванию стен, сантехнике, электрике. Доверив же ремонт одному мастеру на все руки, вы не только въедете в обновленную квартиру позже оговоренного срока, но еще и можете столкнуться с недоработками и ошибками. Просто потому, что не всегда один мастер может одновременно быть и превосходным сантехником, и бесподобным электриком.