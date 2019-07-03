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После гибели женщины на салюте отменена пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности на День Независимости

04.07.2019 09:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Национальный пресс-центр Беларуси отменил проведение в четверг итоговой пресс-конференции об обеспечении общественной безопасности во время празднования Дня Независимости.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Национального пресс-центра.

"Отмена! Пресс-конференция: "Как обеспечивалась общественная безопасность в период празднования Дня Независимости Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В пресс-конференции должны были принять участие представители министерства внутренних дел, министерства здравоохранения, министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пресс-конференции о том, как обеспечивалась общественная безопасность, традиционно проходят по итогам проведения крупных праздников в Беларуси.

Как сообщалось, во время праздничного салюта в Минске погибла женщина. Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту ее гибели.

В свою очередь в министерстве обороны проинформировали, что комиссия ведомства совместно с СК "устанавливают причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске".

По информации Минздрава, в результате ЧП на салюте пострадали 8 человек, два из них в настоящее время еще находятся в учреждениях здравоохранения.

Во время салюта в Минске очевидцы в социальных сетях сообщали о ЧП. В частности, были опубликованы фото- и видеоматериалы, на которых видно, что разрыв снарядов происходил очень низко, практически у самой земли.

Праздничный салют 3 июля проводила патрульная рота минского комендантского батальона. Накануне праздничных мероприятий командир роты старший лейтенант Алексей Круглик сообщил агентству "Минск-Новости", что 3 июля в течение 10 минут будет дано 30 залпов, всего за это время из мортир будет выпущено около 2,5 тыс. фейерверочных изделий.

Для залпов применялось пять калибров - 105-й, 125-й, 150-й, 195-й и 310-й. От калибра зависит высота, на которую после выстрела поднимается снаряд. "В этот раз мы применим новые фейерверочные изделия, которые раньше не показывали", - говорил Круглик в интервью.

 
Теги: Минск
 
 
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Национальный пресс-центр Беларуси отменил проведение в четверг итоговой пресс-конференции об обеспечении общественной безопасности во время празднования Дня...
 
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