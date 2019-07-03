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Минздрав: в больнице остаются двое пострадавших во время салюта в Минске

04.07.2019 08:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В учреждении здравоохранения на утро четверга остаются двое пострадавших во время праздничного салюта в Минске, заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

"На сегодняшний момент в стационаре остаются два человека. Это двое мужчин, 1957 и 1995 годов рождения. У одного из них - ранение щеки, у другого - травма плеча. Оба находятся в состоянии ближе к удовлетворительному. Угрозы для жизни нет. Остальным помощь оказана амбулаторно, и они отпущены домой", - сказал Караник, которого цитирует госагентство БелТА.

По словам министра, всего в результате ЧП на салюте пострадали 8 человек: пятерым была оказана медицинская помощь на месте, они были госпитализированы в ближайшие больницы. Еще 3 пациентов с ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились за помощью в больницы.

"К медицинскому обеспечению массовых мероприятий всегда очень серьезный подход. Вся зона, располагающаяся в месте мероприятий, и близлежащие районы разбиты на сектора, в каждом из которых дежурят машина скорой помощи и пешие бригады медработников. Поэтому всем пострадавшим в результате этого инцидента помощь оказывалась в первые минуты. К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось",- отметил глава Минздрава.

Как сообщалось, во время праздничного салюта в Минске погибла женщина. Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту ее гибели.

В свою очередь в министерстве обороны проинформировали, что комиссия Минобороны совместно с СК "устанавливают причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске".

Во время салюта в Минске очевидцы в социальных сетях сообщали о ЧП, во время его проведения. В частности были опубликованы фото- и видеоматериалы, на которых видно, что разрыв снарядов происходил очень низко, практически у самой земли.

 
Теги: Минск
 
 
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В учреждении здравоохранения на утро четверга остаются двое пострадавших во время праздничного салюта в Минске, заявил министр здравоохранения Владимир Караник.
 
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