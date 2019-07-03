Летняя обрезка деревьев в саду: зачем она нужна и как ее проводить?

Источник материала: Интерфакс

Большинство садоводов-любителей полагают, что обрезку садовых деревьев стоит проводить исключительно в весенние месяцы, до распускания почек. Однако эксперт www.interfax.by кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Терещук и ряд других специалисты считает иначе: летняя обрезка садовых культур помогает настоящему урожаю и является залогом будущего урожая.



Почему летом?

Летняя обрезка не является основной. Это лишь дополнение к весенней обрезке.

Обрезка плодовых деревьев, проводимая летом, может приблизить период плодоношения, сформировать полноценно развитую крону, способствовать вызреванию молодых побегов и более полноценному их формированию.

Если сравнить влияние летней и весенней обрезки плодового дерева, то можно отметить, что летнюю обрезку деревья переносят даже легче весенней. Заживление ран происходит намного быстрее. Идет рациональное перераспределение питательных веществ в пределах всего растения, способствующее получению в дальнейшем качественных плодов.

Ослепление почек

Почки на плодовых деревьях могут быть как вегетативными, так и генеративными или смешанными, но все-таки чаще из почки образуется побег. Молодые побеги нужны растению, иногда они располагаются удачно, а иногда вырастают вглубь кроны, загущая её или растут вертикально вверх превращаясь в волчки, на которых не бывает плодов.

Следует знать, что чем больше угол отхождения ветки от ствола, тем лучше с точки зрения урожайности, и наоборот, чем угол отхождения ветки от ствола меньше, тем для урожайности хуже. В том случае, если почки расположены так, что при появлении из них побегов в дальнейшем побеги придется удалять, то лучше всего сразу удалить эту почку. Почка удаляется на побеге с помощью обычного садового ножа. Почку нужно аккуратно срезать ножом, а место, где она находилась, замазать садовым варом.

У основания каждой почки есть и дополнительные, так называемые спящие, обычно их две и после гибели основной почки они просыпаются и трогаются в рост, поэтому нужно удалять и их. Удалять их следует обязательно с маленьким кусочком коры, но при этом важно не затронуть камбиальные слои, только в этом случае ранка быстро зарастает.

Эта процедура, кроме явной пользы, принесет и косвенную: питательные вещества будут направляться в более удачно расположенные почки. Прием ослепления почек допустимо применять именно на молодых растениях возрастом два или три года. Именно у таких растений из почек обычно образуются побеги, а у более взрослых растений со сформировавшейся кроной понять, какую почку нужно удалить, а какую оставить, сложно. Кроме того, придется удалять большое количество ненужных почек, что весьма затруднительно, поэтому на взрослых деревьях такой прием лучше не проводить

Пасынкование

Данный прием созвучен операциям, проводимым на овощных культурах. По отношению к плодовым культурам сама суть проводимой операции практически не меняется, это также выломка или обрезка зеленых приростов, то есть молодых побегов до их одревеснения. Обычно проводят такую операцию летом, проводить её допустимо как на молодых растениях, так и на взрослых.

Для начала нужно определиться с направлением роста побегов и необходимостью их присутствия в кроне. В том случае, если побеги растут таким образом, что они непременно будут загущать крону в дальнейшем, то их можно либо выломать целиком, если они идут от главного побега, либо удалить зеленые кончики уже существующих побегов. Места удаления зеленых побегов обязательно нужно изолировать садовой краской или садовым варом

Прищипка

Обычно данный прием проводится на молодых побегах, но при этом не удаляются побеги целиком, как в случае с пасынкованием, а отрезаются их макушки длиной пять сантиметров, если побег достаточно короткий, и десять сантиметров, если побег довольно длинный.

Такой прием позволит остановить рост побега в длину, и будет стимулировать его созревание и утолщение. В результате побег к осени обязательно одревеснеет и станет прочным, выдержит налипание мокрого снега и не сломается в дальнейшем под тяжестью урожая. Прищипку используют как садоводы-частники, так и крупные фермеры.

Данный прием прост, но он позволяет эффективно регулировать развитие скелетных сучьев молодых плодовых деревьев. Торможение роста ветви, помимо улучшения её свойств, еще и способствует более гармоничному развитию кроны. Чаще всего побеги, которые подвергаются прищипке, растут с южной стороны кроны, они более длинные, чем побеги, растущие с северной стороны кроны, и этот прием позволяет выровнять длину побегов, растущих с обеих сторон кроны.

Некоторые специалисты считают, что прищипку лучше проводить в июле, в том случае, если провести её в июне, то может наблюдаться вторичный рост побегов и прищипку придется проводить заново. Но при вторичном росте основное количество побегов имеет горизонтальное направление. Что способствует увеличению формирования плодоносящих почек и повышению урожайности культур в следующем году.

Осуществляют прищипку вручную с помощью ножниц или секатора. Дабы не допустить передачу инфекции от зараженного дерева к здоровому, по завершении работы с одним деревом лезвия секатора или садовых ножниц нужно протереть тряпочкой, смоченной в спирте, перекиси водорода или формалине.

Выломка побегов

Этот прием заключается в выламывании либо вырезании из кроны плодового дерева молодых годичных побегов, которые растут под острым углом к кроне, волчков, растущих строго вертикально, или же молодых побегов, которые развиваются по направлению в глубь кроны, что в дальнейшем будет вести к её загущению.

Если проводить эту операцию в июне, то побеги крайне легко удалить садовыми ножницами или даже вручную, можно использовать и секатор. При удалении таких побегов в июле они могут успеть частично одревеснеть и вам придется вырезать их на кольцо острым секатором. Выламывать полуодревесневшие побеги опасно, это может привести к задирам коры. После удаления побегов места срезов обязательно нужно замазать садовым варом или садовой краской.

Обычно к вырезке или выломке побегов можно приступать по достижении ими длины пяти сантиметров. Уже в этот период развития побегов можно легко понять, нужны ли они или нет.

Отгибание ветвей

Этот прием используется как на молодых плодовых деревьях, так и на более взрослых. Его необходимость продиктована тем, что на вертикальных побегах и побегах, отходящих от стволов под острым углом, формируется минимальное количество плодов или они не формируются вовсе. Отгибание таких побегов до максимальных углов наклона от ствола приведет к тому, что на них сформируется урожай, и они станут полноценными плодоносящими ветвями.

Отгибание уместнее всего осуществлять в летний период. В эту пору побеги максимально податливы и изломы в месте сгиба побега будут исключены (или хотя бы риск их возникновения будет минимальным). Отгибают побеги обычно путем привязывания к ним шпагата, крепкой веревки или проволоки. При этом под место крепления проволоки на побег нужно обязательно подложить кусочек резины. Далее проволоку или шпагат нужно прикрепить к соседней более мощной ветви или к стволу с тем, чтобы добиться желаемого угла отхождения ветви от ствола. Остается закрепить проволоку и следить, чтобы в месте касания проволоки или веревки и побега не образовывались перетяжки.

Для пригибания можно использовать и какие-либо грузики, которые на шпагате оттягиваю пригибаемую ветвь, что способствует формированию на ней цветковых почек.

Обычно спустя четыре или пять месяцев ветвь принимает то положение, которое ей придается путем отгибания. По прошествии этого времени натяжение веревки или проволоки можно ослабить и посмотреть на результат – если ветвь остается в таком положении, которое ей придавала веревка, то веревку или проволоку можно отвязать совсем



Приведены примеры наиболее часто распространенных приемов летней обрезки. Если проводить все так, как мы описали, то риск негативных явлений будет сведен к минимуму.

"Вообще, летней обрезки бояться не стоит, как правило, в этот период растения податливы к обрезке, а удаление зеленых побегов в дальнейшем положительно отразится на росте и развитии кроны плодового дерева", - отмечает В.Терещук.