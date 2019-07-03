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На пожаре в Глубокском районе мужчина погиб в чужом доме

04.07.2019 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Глубокском районе на пожаре погиб мужчина, пробравшийся в чужой дом.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили открытое горение дома и двух хозпостроек. В ходе ликвидации пожара подразделения МЧС под обломками обнаружили тело 38-летнего мужчины.  

На пожаре в Глубокском районе мужчина погиб в чужом доме
Фото: Витебское ОУМЧС  

Когда личность погибшего была установлена, выяснилось, что гражданин проживал вместе с матерью в другом доме того же населённого пункта. В здание, где позже начался пожар, мужчина проник самовольно.  

На пожаре в Глубокском районе мужчина погиб в чужом доме
Фото: Витебское ОУМЧС  

Огнём повреждены кровли и стены строений, а также находившееся внутри имущество.  

На пожаре в Глубокском районе мужчина погиб в чужом доме
Фото: Витебское ОУМЧС  

63-летний владелец дома в момент происшествия находился в Поставах, где проживает постоянно. Горевший дом мужчина использовал в качестве дачи.  

На пожаре в Глубокском районе мужчина погиб в чужом доме
Фото: Витебское ОУМЧС  

Причины и обстоятельства загорания выясняются.  

Весной 2019 года в Берёзовском районе случился пожар в четырёхквартирном доме.  

Погиб человек – подробнее здесь.  

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Новости Беларуси. В Глубокском районе на пожаре погиб мужчина, пробравшийся в чужой дом.   По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели...
 
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