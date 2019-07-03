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Под обломками зданий оказались более 200 человек: в Китае прошёл сильный смерч

04.07.2019 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Сильный смерч прошел по китайскому городу Кайюнь: погибли как минимум шесть человек, еще более 120 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под обломками зданий оказались более 200 человек: в Китае прошёл сильный смерч

Огромный вихрь сносил все на своем пути. В домах сорваны крыши и разбиты окна, повреждены десятки машин, нарушено электроснабжение.

Под обломками зданий оказались более 200 человек: в Китае прошёл сильный смерч

Под обломками зданий оказались более 200 человек. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные операции.

Под обломками зданий оказались более 200 человек: в Китае прошёл сильный смерч

Под обломками зданий оказались более 200 человек: в Китае прошёл сильный смерч

Под обломками зданий оказались более 200 человек: в Китае прошёл сильный смерч

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Новости Китая. Сильный смерч прошел по китайскому городу Кайюнь: погибли как минимум шесть человек, еще более 120 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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