На 4 июля в Беларуси объявлен жёлтый уровень опасности

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили жёлтый уровень опасности в стране из-за сильного ветра.

Как сообщает Белгидромет, в четверг будет облачно с прояснениями, почти по всей республике пройдут кратковременные дожди, только в южных районах вероятность осадков не превышает 5-10%. Ветер ожидается западный 5-10 м/с, но порывы могут достигать 15-20 м/с.

На большей части территории Беларуси днём температура воздуха составит +16… +18°C, на южных территориях будет немного теплее – +19… +21°C.