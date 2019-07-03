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На 4 июля в Беларуси объявлен жёлтый уровень опасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили жёлтый уровень опасности в стране из-за сильного ветра.
Как
На большей части территории Беларуси днём температура воздуха составит +16… +18°C, на южных территориях будет немного теплее – +19… +21°C.
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Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили жёлтый уровень опасности в стране из-за сильного ветра. Как сообщает Белгидромет, в четверг будет облачно с...
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