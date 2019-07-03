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СК рассматривает четыре версии ЧП в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске во время проведения праздничного салюта из-за взрывов фейерверочных изделий осколками ранены не менее 10 человек, одна женщина погибла.
Как
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».
На данный момент есть четыре основные версии того, что могло стать причиной взрывов: неисправность салютных установок или фейерверков, неправильное заряжание салютных установок или их неправильная эксплуатация.
Продолжается работа на местах происшествий, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверков. Проводятся допросы свидетелей, назначены экспертизы.
Ранее стало известно о самочувствии пострадавших во время ЧП на салюте в Минске.
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Новости Беларуси. В Минске во время проведения праздничного салюта из-за взрывов фейерверочных изделий осколками ранены не менее 10 человек, одна женщина...
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