|
Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости. Торжества прошли по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске состоялся масштабный парад, в котором участвовали более 3000 военных и свыше 280 единиц боевой техники. Высший пилотаж показал в небе белорусский воздушный эшелон. Кульминацией праздника стала традиционная акция «Споем гимн вместе» и красочный салют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости. Торжества прошли по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)