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Вырыли тоннель в погреб: из ресторана в Париже украли 150 бутылок вина

04.07.2019 09:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из парижского ресторана украли 150 бутылок элитного вина. Общая стоимость ценного алкоголя оценивается примерно в полмиллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вырыли тоннель в погреб: из ресторана в Париже украли 150 бутылок вина

Жертвой кражи стал один из самых известных ресторанов Парижа, имеющий две звезды Мишлен. Грабители поступили очень изощренно – прямо в погреб заведения они вырыли длинный тоннель, по которому и переправили полторы сотни бутылок. Сейчас полиция занимается поисками воров.

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Новости Беларуси. Из парижского ресторана украли 150 бутылок элитного вина. Общая стоимость ценного алкоголя оценивается примерно в полмиллиона евро, сообщили в...
 
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