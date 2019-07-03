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Избран новый глава Европарламента. Что о нём известно

04.07.2019 09:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Им стал итальянский социалист Давид-Мария Сассоли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избран новый глава Европарламента. Что о нём известно

Ему предстоит отбыть на этом посту два с половиной года. Сассоли выступил с осуждением национализма в Европе, назвав его вирусом, который является причиной конфликтов.

Избран новый глава Европарламента. Что о нём известно

В связи с этим новый председатель парламента считает, что европейские институты должны быть сегодня переосмыслены, а законодательный механизм ЕС нуждается в совершенствовании.

Люди в материале: Давид-Мария Сассоли
 
 
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Новости мира. Им стал итальянский социалист Давид-Мария Сассоли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему предстоит отбыть на этом посту два с половиной...
 
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