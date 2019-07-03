|
Избран новый глава Европарламента. Что о нём известно
Источник материала: СТВ
Новости мира. Им стал итальянский социалист Давид-Мария Сассоли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ему предстоит отбыть на этом посту два с половиной года. Сассоли выступил с осуждением национализма в Европе, назвав его вирусом, который является причиной конфликтов.
В связи с этим новый председатель парламента считает, что европейские институты должны быть сегодня переосмыслены, а законодательный механизм ЕС нуждается в совершенствовании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Им стал итальянский социалист Давид-Мария Сассоли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему предстоит отбыть на этом посту два с половиной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)