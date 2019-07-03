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Министр здравоохранения рассказал о самочувствии пострадавших во время салюта в Минске

04.07.2019 09:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время праздничного салюта ночью 3 июля в Минске погибла женщина и были травмированы несколько человек. О самочувствии пострадавших БЕЛТА рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.  

«Всем пострадавшим в результате этого инцидента помощь оказывалась в первые минуты. К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось», – сообщил Караник.  

Министр здравоохранения добавил, что ещё пяти пострадавшим помощь была оказана на месте, они были доставлены в медучреждения. Три человека получили лёгкие ранения, преимущественно стеклом, после оказания медпомощи они были отпущены домой.  

Два пациента по-прежнему находятся в больницах: 62-летний и 23-летний мужчины, их состояние ближе к удовлетворительному, опасности для жизни нет.  

По информации Следственного комитета, по факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

Как сообщает Минобороны, на салюте использовались те же заряды, которые применялись и ранее.  

Люди в материале: Владимир Караник
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во время праздничного салюта ночью 3 июля в Минске погибла женщина и были травмированы несколько человек. О самочувствии пострадавших БЕЛТА...
 
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