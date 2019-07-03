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Министр здравоохранения рассказал о самочувствии пострадавших во время салюта в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время праздничного салюта ночью 3 июля в Минске погибла женщина и были травмированы несколько человек. О самочувствии пострадавших БЕЛТА
«Всем пострадавшим в результате этого инцидента помощь оказывалась в первые минуты. К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось», – сообщил Караник.
Министр здравоохранения добавил, что ещё пяти пострадавшим помощь была оказана на месте, они были доставлены в медучреждения. Три человека получили лёгкие ранения, преимущественно стеклом, после оказания медпомощи они были отпущены домой.
Два пациента по-прежнему находятся в больницах: 62-летний и 23-летний мужчины, их состояние ближе к удовлетворительному, опасности для жизни нет.
По информации Следственного комитета, по факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Новости Беларуси. Во время праздничного салюта ночью 3 июля в Минске погибла женщина и были травмированы несколько человек. О самочувствии пострадавших БЕЛТА...
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