ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Со справочником и компостером. Как работали сотрудники ГАИ 70 лет назад

04.07.2019 11:14 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Со справочником и компостером. Как работали сотрудники ГАИ 70 лет назад
97-летний ветеран ГАИ Иван Мистюков был одним из первых автоинспекторов Воронежа в послевоенные годы. © / Анастасия Ходыкина / АиФ

Житель Воронежа Иван Мистюков в войну защищал страну от фашистов, был командиром стрелкового отделения, освобождал Ростов-на-Дону, участвовал в обороне Туапсе и боях за Кавказ и дошел до Берлина. А в послевоенные годы в Воронеже был одним из первых автоинспекторов. В День ГАИ, который отмечается 3 июля, он рассказал, чем занимался инспектор дорожного надзора в 1940-1960-е годы и поделился секретами долголетия. В свои 97 лет Иван Сергеевич официально уже не возглавляет совет ветеранов Воронежской госавтоинспекции, но продолжает встречаться с личным составом, школьниками и воспитанниками детских садов и всегда рассказывает о своей службе в ГАИ.

Три буквы на погонах

Со справочником и компостером. Как работали сотрудники ГАИ 70 лет назад Скрываться бесполезно. Как работают мотопатрули ГАИ?

Анастасия Ходыкина, «АиФ-Воронеж»: Иван Сергеевич, почему вы решили стать автоинспектором?

Иван Мистюков: После Великой Отечественной войны в 1947 году я был уволен в запас, поступил в милицию. Отдел кадров направил меня в подразделение РУД – Регулирование уличным движением. На погонах у нас значились эти три буквы. Интересно, что там работало 15 девушек - половина всех сотрудников. Я очень любил транспорт, был водителем. Сейчас моя «пятёрка» стоит на приколе – отъездился. 

- И с супругой там познакомились? 

- Это отдельная история. Как-то идем после дождя с коллегой и видим, что две девушки не могут перейти лужу. Я предложил другу, мы же были в резиновых сапогах: «Давай перенесем их: ты одну, я – другую». И перенесли. У друга ничего не получилось, а я женился на Вале, всю жизнь прожил с ней, у нас дочь и сын. Уже в возрасте у нее случился перелом бедра, три года лежала. Я за ней ухаживал, чего только не делал, был с ней до конца. Я же фронтовик, ничего не боюсь - у меня два ордена Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», за «Победу над Германией». Думаю, благодаря моей помощи она прожила дольше, шесть лет назад она умерла.

Справочник, компостер и магнитофон 

- Какие обязанности были у вас как у автоинспектора?

- Работа была тяжелая – все время приходилось находиться на ногах. Поэтому зимой и парням, и девушкам выдавали фуфайки, ватные брюки и подшитые валенки. Стояли мы на перекрестках на возвышенных тумбах и вручную регулировали движение. На центральных улицах постовые менялись через каждые полчаса, а на других приходилось стоять одному. Были и передвижные посты. Например, по проспекту Революции гаишник носил с собой восьмикилограммовый магнитофон, с помощью которого разрешал переходить улицу в указанном месте. После войны обозначенных переходов на улицах было мало. Люди обычно переходили их там, где им было удобно. Старшие госавтоинспекторы имели мотоциклы с люлькой М72 – в городе они были только у трех сотрудников.

Со справочником и компостером. Как работали сотрудники ГАИ 70 лет назад Свой милиционер. Как найти участкового и чем он может помочь?

В 1950-е в Воронеже начали устанавливать светофоры и застекленные стаканообразной формы будки, где находилось пункты управления светофором – коробка и переключатель. На какой улице скопилось много транспорта, для той и включали зеленый свет. Сейчас транспорт у нас совсем другой: машина указывает направление, куда водитель поворачивает. А раньше приходилось шоферу вытаскивать руку из салона и махать на поворот. 

У каждого сотрудника ГАИ была сумка, где лежал справочник Воронежа. Люди часто подходили к нам и спрашивали, где такая-то аптека или магазин. И мы обязаны были открыть справочник и рассказать, где что находится и как туда пройти. У постового был свисток и компостер: если водитель нарушил правила дорожного движения, ему выбивали штраф. А после трех нарушений водителя отправляли на комиссию для пересдачи правил дорожного движения. Особое внимание мы обращали на освещение номерных знаков – останавливали автомашину и проверяли, горит ли там свет. По мере надобности проверяли и тормоза. Нажимали на педаль – раз-два-три, если она провалилась, значит, машина технически неисправна. Конечно, за это наказывали.

- Какой был у вас распорядок дня? Бывали ли неординарные случаи? 

- Мы работали в две смены: первая - до четырех часов дня, вторая – до 12 часов ночи. С собой мы носили револьвер системы нагана, а спустя лет десять нам стали выдавать пистолет ТТ – Токарева. И вот стоишь на перекрестке в 12 часов ночи, почти нет движения, людей, и тут подходит человек и спрашивает улицу. И откуда вы знаете, какие у него намерения? Может, ему нужно оружие. Тут будь на чеку!

Со справочником и компостером. Как работали сотрудники ГАИ 70 лет назад «Страшилка» для подростка? За что сегодня могут поставить на учет в милицию

Водители знали нас в лицо, и мы всех знали - их было не так много. Некоторые из них бывали в местах не столь отдаленных, а после работали шоферами – надо было быть осторожным. Современные инспекторы выезжают на патруль по два человека, а тогда стояли по одиночке, никем не защищенные. 

Однажды сменился я с поста в полночь и иду по Никитинской улице в своё общежитие. Вдруг кто-то сзади схватил за кобуру. Я обернулся и узнал одного шофера. Надо было найти выход из ситуации. 

«Я бы мог вас сейчас вас застрелить!», - уверенно сказал я, но по сути пистолет был уже у него. Он извинился. Об этом случае я рассказал всем коллегам. С тех пор наши постовые перестали оставлять пистолет в кобуре, а клали за пазуху, хотя это запрещалось.

Службу в милиции я любил и уважал. И всем сотрудникам, которые сейчас находятся на постах, всегда говорю: «Если ты поступил в органы полиции, тем более в ГАИ, ты стоишь у людей всегда на виду и должен быть всегда опрятным». А еще призываю уважать своего начальника, выполнять приказы и наставления, ведь они не понаслышке знают, что такое сотрудник полиции или ГАИ – он не знает праздников.

Со справочником и компостером. Как работали сотрудники ГАИ 70 лет назад
Анискин с Камчатки. Бесплатная работа стала для участкового самой успешной
Подробнее

«Не верю, что мне 97»

- Поделитесь с нашими читателями секретами  бодрости и долголетия?

- В 1969 году я ушел на пенсию по собственному желанию. Работа была тяжелая, а на заслуженном отдыхе я действительно отдыхал - лодочка была, я выходил к Вогрессовскому мосту и там рыбачил. Но тогда я был более или менее молодой. А мне сейчас 97! Мне самому не верится в это и в то, что я до сих пор хожу. Иногда я забываю про года. И на вид мне столько не дают. Бывает, еду в автобусе, а контролер интересуется: «Сколько вам лет? 85?» Я: «Ещё 15 лет добавьте!»

В чем мой секрет? Важно не пить, не курить, исключить жирное, употреблять больше овощей и поменьше соли. В таком возрасте, как я, может ли человек быть здоровым? Нет, болезней миллион. Таблетки пить надо, мазями мазать, а, если требуется, то оперироваться.

А вообще я в рубашке родился. Как-то стал привязывать собачонку, а она цепью зацепила мне ногу, я упал и разбил коленную чашечку, лежал в больнице, затем два месяца дома, в гипсе. Тогда спросил у хирурга: «Ходить буду? - Будете!» Это для меня самое главное. Сейчас тросточку беру на всякий случай, а вообще хожу без нее.

Анастасия Ходыкина, "АиФ"-Воронеж".

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие обязанности и какие трудности были у послевоенного автоинспектора, «АиФ-Воронеж» рассказал 97-летний ветеран ГАИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жыхары шаркаўшчынскага краю ўрачыста адзначылі Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь і 75-годдзе са дня вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика