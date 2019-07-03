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Минздрав: пострадавшим во время ЧП на салюте оказали медпомощь

04.07.2019 10:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минздрав: пострадавшим во время ЧП на салюте оказали медпомощь
TUT.by

«К медицинскому обеспечению массовых мероприятий всегда очень серьезный подход. Вся зона, располагающаяся в месте мероприятий, и близлежащие районы разбиты на сектора, в каждом из которых дежурят машина скорой помощи и пешие бригады медработников. Поэтому всем пострадавшим в результате этого инцидента помощь оказывалась в первые минуты. К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось», - слова Караника приводит БЕЛТА.

Пятеро пострадавших были госпитализированы в ближайшие больницы. Еще трое пациентов с легкими ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились в приемный покой больниц города.

«На сегодня в стационаре остаются два человека. Это двое мужчин, 1957 и 1995 годов рождения. У одного из них - ранение щеки, у другого - травма плеча. Оба находятся в состоянии ближе к удовлетворительному. Угрозы для жизни нет. Остальным помощь оказана амбулаторно, и они отпущены домой». 

Минздрав: пострадавшим во время ЧП на салюте оказали медпомощь
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Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.
 
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