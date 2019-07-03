Минздрав: пострадавшим во время ЧП на салюте оказали медпомощь

«К медицинскому обеспечению массовых мероприятий всегда очень серьезный подход. Вся зона, располагающаяся в месте мероприятий, и близлежащие районы разбиты на сектора, в каждом из которых дежурят машина скорой помощи и пешие бригады медработников. Поэтому всем пострадавшим в результате этого инцидента помощь оказывалась в первые минуты. К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось», - слова Караника приводит БЕЛТА .

Пятеро пострадавших были госпитализированы в ближайшие больницы. Еще трое пациентов с легкими ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились в приемный покой больниц города.