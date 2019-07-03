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Спорим, вы такого не ожидали? Диснеевская Русалочка станет темнокожей

04.07.2019 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актриса и хип-хоп-певица Холли Бэйли (не путать с Холли Берри) получила главную роль в игровом ремейке диснеевской «Русалочки» 1989 года, пишет Variety.


Фото: Rex/Shutterstock. Коллаж: Variety

Такое решение приняли режиссер проекта Роб Маршалл и студия Disney. Маршалл прокомментировал:

— После масштабных поисков стало ясно, что Холли обладает той редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и внутренним содержанием плюс великолепным голосом — то есть всеми необходимыми качествами для этой культовой роли.

Уточним, что Холли Бэйли — участница музыкальной группы Chloe x Halle, которую продюсирует Бейонсе. У себя в Twitter Бэйли написала, что ее мечта сбылась, и добавила картинку с темнокожей Ариэль.

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