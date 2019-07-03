Николай Лукашенко заметил, что его снимают на видео, и предложил сфотографироваться вместе

Источник материала: KYKY

Беларусы записали уникальные видео: на них Николай Лукашенко общается с минчанами и даже сам предлагает сфотографироваться. Короткие десятисекундные ролики появились в Telegram-каналах.

На первом видео слышно и видно, как молодой человек с телефоном приближается к месту, где сидит Николай вместе с мужчиной (предположительно – охранником). На втором Лукашенко-младший уже подходит к парню и – внимание – жмет ему руку, пока тот удивляется, что первый раз вживую слышит голос сына президента. Николай говорит: «Может, сфоткаемся?», и «оператор» соглашается. В сети шутят, что обошлось без задержаний.

По формату роликов понятно, что их снимали для сториз в Instagram. Скорее всего, диалог между молодыми людьми случился 30 июня, во время закрытия II Европейских игр. На одном из видео автор оставил подпись: «Он [Николай Лукашенко] сказал, что не будет президентом».

Фото обложки: Reuters.