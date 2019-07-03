ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Лукашенко заметил, что его снимают на видео, и предложил сфотографироваться вместе

04.07.2019 11:05 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Беларусы записали уникальные видео: на них Николай Лукашенко общается с минчанами и даже сам предлагает сфотографироваться. Короткие десятисекундные ролики появились в Telegram-каналах.

На первом видео слышно и видно, как молодой человек с телефоном приближается к месту, где сидит Николай вместе с мужчиной (предположительно – охранником). На втором Лукашенко-младший уже подходит к парню и – внимание – жмет ему руку, пока тот удивляется, что первый раз вживую слышит голос сына президента. Николай говорит: «Может, сфоткаемся?», и «оператор» соглашается. В сети шутят, что обошлось без задержаний. 

По формату роликов понятно, что их снимали для сториз в Instagram. Скорее всего, диалог между молодыми людьми случился 30 июня, во время закрытия II Европейских игр. На одном из видео автор оставил подпись: «Он [Николай Лукашенко] сказал, что не будет президентом».

Фото обложки: Reuters.

Читайте по теме: Феномен Николая Лукашенко. Как президентская семья заменила беларусам семейство Кардашьян

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусы записали уникальные видео: на них Николай Лукашенко общается с минчанами и даже сам предлагает сфотографироваться. Короткие десятисекундные ролики...
 
Новости дня
Новости разные
 
На пожаре в Глубокском районе мужчина погиб в чужом доме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика