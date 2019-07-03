Что было на параде 3 июля, кроме салюта

Источник материала: KYKY

Вчера, 3 июля, во всех областных городах Беларуси отмечали День Независимости. В Минске праздник закончился трагедией.

Парад стартовал в 21:00. Разумеется, центр снова перекрыли. В небе пролетела авиация, а пресловутые танки проехались по тому же маршруту, что и во время репетиции. О том, как гусеницы повредили асфальт в первый раз, мы уже рассказывали : вчера военные закрепили эффект. Шествие открыли барабанщики Минского суворовского училища, маршировали военнослужащие-женщины и армии зарубежных государств – Армении, Казахстана, Кыргызстана и так далее, сообщает TUT.by.

Когда парад кончился и механизированная колонна уезжала, танк едва не наехал на людей на тротуаре. Это произошло напротив Дома печати на улице Сурганова. Водитель не справился с управлением, но, к счастью, вовремя остановил транспорт.

В конце военного действа запустили салют. Он длился всего восемь минут, но успел серьезно травмировать наблюдателей. В общей сложности пострадали десять человек, двое мужчин находятся в стационаре. 64-летняя женщина погибла: осколок попал ей в шею. Кого винить – неизвестно, но СК возбудил уголовное дело. Интересно, что накануне Дня Независимости журналисты агентства «Минск-Новости» спросили у военных, как пройдет салют 3 июля. Им ответили, что применят новые изделия, которые раньше не показывали. Более подробно читайте об этом здесь и здесь .

Тем временем государственная пресса делает вид, что ничего не случилось:

Парад, кстати, прошел и в Лиде: с телегой, лошадьми и свастикой. Комментарии здесь излишни – лучше смотрите сами:

Фото обложки: Сергей Балай, TUT.by.