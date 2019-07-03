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Что было на параде 3 июля, кроме салюта
Источник материала: KYKY>
Вчера, 3 июля, во всех областных городах Беларуси отмечали День Независимости. В Минске праздник закончился трагедией.
Парад стартовал в 21:00. Разумеется, центр снова перекрыли. В небе пролетела авиация, а пресловутые танки проехались по тому же маршруту, что и во время репетиции. О том, как гусеницы повредили асфальт в первый раз, мы уже
Когда парад кончился и механизированная колонна уезжала, танк едва не наехал на людей на тротуаре. Это
В конце военного действа запустили салют. Он длился всего восемь минут, но успел серьезно травмировать наблюдателей. В общей сложности
Тем временем государственная пресса делает вид, что ничего не случилось:
Парад, кстати, прошел и в Лиде: с телегой, лошадьми и свастикой. Комментарии здесь излишни – лучше смотрите сами:
Фото обложки: Сергей Балай, TUT.by.
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Вчера, 3 июля, во всех областных городах Беларуси отмечали День Независимости. В Минске праздник закончился трагедией. Парад стартовал в 21:00. Разумеется, центр...
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