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В России назвали основную причину смерти подводников

04.07.2019 10:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основная причина ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ РФ - пожар в аккумуляторном отсеке, заявил 4 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Установлена основная причина происшествия – это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение", - сказал Шойгу.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на секретном глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков, 7 из них были капитанами 2-ого ранга. 

Шойгу в ходе совещания в Североморске заявил, что подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Он отметил, что после возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. 


По словам министра, моряки ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Шойгу отметил, что всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.

 
 
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Основная причина ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ РФ - пожар в аккумуляторном отсеке, заявил 4 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ...
 
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