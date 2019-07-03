В России назвали основную причину смерти подводников

"Установлена основная причина происшествия – это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение", - сказал Шойгу.





По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на секретном глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков, 7 из них были капитанами 2-ого ранга.





Шойгу в ходе совещания в Североморске заявил, что подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Он отметил, что после возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня.









По словам министра, моряки ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Шойгу отметил, что всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.