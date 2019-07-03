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Маргелов: Это лотерея с шансом на успех один к миллиону

04.07.2019 10:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет госконтроля обнаружил, что безработные, которым дают субсидии на развитие бизнеса, нередко используют их для личных нужд, а бизнес либо так и не начинают, либо сворачивают, едва открыв. Почему?

Маргелов: Это лотерея с шансом на успех один к миллиону
Государство предлагает после предоставления бизнес-плана бесплатные субсидии зарегистрированным в центрах занятости безработным, которые планируют стать предпринимателями, ремесленниками или заниматься агроэкотуризмом. Полученные деньги можно тратить только на цели, которые связаны с заявленной деятельностью. Иначе их придется вернуть.

В одиночку пробиться микробизнесу невозможно


Первый вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов считает, что люди используют государственные субсидии на «неправильные» цели не всегда четко понимая, для чего они предназначены.

− Каждый из этих случаев надо бы рассматривать отдельно. Да и на уровне индивидуального предпринимателя отделить личные нужды от предпринимательской деятельности непросто. Вот купил ипэшник бензин и ездит на работу. Это личное или нет? – говорит представитель бизнес-союза.

Безработные, получившие поддержку государства, растрачивают ее не от хорошей жизни. Они рискуют, чтобы поправить свое материальное положение.

К тому же, эксперты считают, что адресная поддержка бизнеса – не всегда самый правильный вариант. Не у каждого безработного есть предпринимательский дух и нужные для ведения бизнеса навыки. Да и бизнес в белорусских условиях нередко «прогорает». Даже успешные крупные бизнесмены нередко начинали с провалов. Раздавая деньги будущим предпринимателям, следует учитывать эти факторы.

— В одиночку пробиться микробизнесу практически невозможно. Это лотерея с шансом на успех один к миллиону, — говорит Виктор Маргелов.

Практику персонально раздавать деньги стоило бы сделать более жесткой, считает лидер бизнес-ассоциации.


Бизнесу нужны не только деньги, но и условия


Экономист Ярослав Романчук согласен, что индивидуальная поддержка желающих начать бизнес реализуется в Беларуси не в лучшей форме.

— Многие люди, которые получают такого рода дотации, воспринимают их как временную материальную помощь, — говорит экономист.

Было бы лучше, если бы государство вместо раздачи денег отдельным начинающим предпринимателям, создало для малого и среднего бизнеса такие условия, прежде всего налоговые, в которых у него всегда была бы возможность начать новую деятельность, организовать рабочие места.

А так государство, с одной стороны, призывает людей становиться самозанятыми и некоторым оказывает безвозмездную финансовую поддержку, а с другой – условия для работы предпринимателей в стране такие, в которых просто не удается выжить из-за высокой налоговой нагрузки и других издержек.

Чтобы улучшилась ситуация на рынке труда, нужно увеличивать частный сектор. Тогда вопросы занятости безработных решались бы не совещаниями в исполкомах, а при помощи рыночных механизмов, включая биржу труда, отмечает Ярослав Романчук.

 
 
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Комитет госконтроля обнаружил, что безработные, которым дают субсидии на развитие бизнеса, нередко используют их для личных нужд, а бизнес либо так и не начинают,...
 
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