Маргелов: Это лотерея с шансом на успех один к миллиону

Государство предлагает после предоставления бизнес-плана бесплатные субсидии зарегистрированным в центрах занятости безработным, которые планируют стать предпринимателями, ремесленниками или заниматься агроэкотуризмом. Полученные деньги можно тратить только на цели, которые связаны с заявленной деятельностью. Иначе их придется вернуть.





В одиночку пробиться микробизнесу невозможно





Первый вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов считает, что люди используют государственные субсидии на «неправильные» цели не всегда четко понимая, для чего они предназначены.





− Каждый из этих случаев надо бы рассматривать отдельно. Да и на уровне индивидуального предпринимателя отделить личные нужды от предпринимательской деятельности непросто. Вот купил ипэшник бензин и ездит на работу. Это личное или нет? – говорит представитель бизнес-союза.





Безработные, получившие поддержку государства, растрачивают ее не от хорошей жизни. Они рискуют, чтобы поправить свое материальное положение.





К тому же, эксперты считают, что адресная поддержка бизнеса – не всегда самый правильный вариант. Не у каждого безработного есть предпринимательский дух и нужные для ведения бизнеса навыки. Да и бизнес в белорусских условиях нередко «прогорает». Даже успешные крупные бизнесмены нередко начинали с провалов. Раздавая деньги будущим предпринимателям, следует учитывать эти факторы.





— В одиночку пробиться микробизнесу практически невозможно. Это лотерея с шансом на успех один к миллиону, — говорит Виктор Маргелов.





Практику персонально раздавать деньги стоило бы сделать более жесткой, считает лидер бизнес-ассоциации.







Бизнесу нужны не только деньги, но и условия





Экономист Ярослав Романчук согласен, что индивидуальная поддержка желающих начать бизнес реализуется в Беларуси не в лучшей форме.





— Многие люди, которые получают такого рода дотации, воспринимают их как временную материальную помощь, — говорит экономист.





Было бы лучше, если бы государство вместо раздачи денег отдельным начинающим предпринимателям, создало для малого и среднего бизнеса такие условия, прежде всего налоговые, в которых у него всегда была бы возможность начать новую деятельность, организовать рабочие места.





А так государство, с одной стороны, призывает людей становиться самозанятыми и некоторым оказывает безвозмездную финансовую поддержку, а с другой – условия для работы предпринимателей в стране такие, в которых просто не удается выжить из-за высокой налоговой нагрузки и других издержек.





Чтобы улучшилась ситуация на рынке труда, нужно увеличивать частный сектор. Тогда вопросы занятости безработных решались бы не совещаниями в исполкомах, а при помощи рыночных механизмов, включая биржу труда, отмечает Ярослав Романчук.