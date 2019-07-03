Барская история. Пугачева уже много лет ездит на машине по перрону вокзала

За годы своей творческой деятельности Алле Пугачевой не раз приходилось сталкиваться не только с народной любовью и обожанием, но и с жесткой критикой. Новая волна негодования в адрес Примадонны началась буквально на днях, когда в Сеть попало видео, где певица подъезжает на черном автомобиле Maybach прямо к вагону поезда Москва — Рига. Кадры, на которых артистка не спеша выходит из машины на перрон Рижского вокзала, были опубликованы на одной из ее фан-страниц в Instagram, также Максим Галкин выложил несколько фото любимой жены в элитном авто, которые потом удалил, видимо, из-за большого количества негативных комментариев. Поскольку вся эта история в итоге попала в СМИ, объясняться пришлось не только представителю певицы, но и РЖД, вот только первый почему-то забыл напомнить, что подобные вещи для Примадонны — не исключение из правил, а скорее норма. Алла Борисовна всегда любила жить в мире других правил, отличных от общепринятых.

Лето, море и скандал

Проезд Примадонны по перрону Рижского вокзала наделал больше шума, чем ее сольный концерт в Кремле после десяти лет молчания. Соотечественников Пугачевой не на шутку возмутил тот факт, что певицу на Maybach привезли прямо до вагона по пешеходному (казалось бы) перрону. Интересно, что оказание подобной VIP- услуги стало возможным лишь в российской столице. Когда Алла Борисовна добралась до Риги, никакого кортежа на перроне не было, водитель ждал ее за пределами вокзала.

Если верить словам представителя артистки, которые приводит телеканал «Звезда», чтобы доехать на автомобиле до вагона, Пугачева прибыла на вокзал «за час до отправления поезда». И, кстати ее машина была в тот день не единственной. Оказывается, багаж также доставили автотранспортом, поскольку «на Рижском не оказалось грузчиков». Представитель уверял: «Мы находились в технической зоне, где никому помешать не могли». Но в РЖД все же провели свою проверку в отношении инцидента. Некоторые СМИ поспешили сообщить, что она закончилась увольнением начальника Рижского вокзала, но это оказалось неправдой, на самом деле с руководством и коллективом просто провели разъяснительную работу.

Несмотря на то, что сама Пугачева не спешит комментировать ситуацию, коллеги певицы все, как один, бросились ее защищать. Иосиф Пригожин назвал артистку «личностью планетарного масштаба», Филипп Киркоров — «суперзвездой», Владимир Винокур вообще был готов донести коллегу по цеху до вагона на своих собственных руках. А Любовь Успенская попросила своих подписчиков в Instagram относиться с пониманием к поступку «легенды»: «Учитывая то, что сейчас в целом творится в мире: преследования, покушения, провокации... Обезопасить себя и своих детей от нападок неадекватных людей — это более чем нормально. Будьте благоразумными, друзья, и чуть более снисходительными к нам, легендарным личностям». Но даже, после такой мощной поддержки «женщина, которая поет» предпочла хранить молчание. Возможно, потому, что так справедливо удивившая людей «поездка с ветерком по перрону» была далеко не первой и, скорее всего, не последней.

От Москвы до самых до окраин

На одном из фан-сайтов Пугачевой появилась подборка архивных фото из Киева, Минска, Витебска, Одессы, Кемерова, Оренбурга, Ростова-на-Дону. На всех этих снимках автомобиль звезды стоит рядом с вагоном поезда. Автор поста утверждает, что для певицы это нормальная практика: «Хотелось бы заметить, что подача автомобиля Аллы Борисовны к дверям вагона — это не ноу-хау от 30 июня сего года, так было всегда. Если вы полистаете подборку фото, увидите, что в разные годы и на разных вокзалах (и не только в России), если есть возможность заезда авто, а на Рижском вокзале столицы она есть, машина подается прямо к вагону». Также он рассказал о процедуре подобного VIP-заезда: «Как это обычно происходит: АБ подъезжает к поезду одной из последних, когда 90% пассажиров уже на местах, и так же по прибытии выходит одной из последних, когда пассажиропоток уже уменьшился, никто никому не мешает. Или кому-то кажется, что если он не имеет возможности подогнать свой „Солярис“ к плацкартному вагону Москва — Саратов, то это должно быть запрещено в принципе?»

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Правда, это совершенно противоречит словам представителей певицы о том, что «она приехала сильно заранее». Но это, видимо, не смущает ни фанатов, ни защитников «барского» поведения артистки.

Конечно, тот факт, что «автопрогулка» по перрону Рижского вокзала далеко не первая в жизни Пугачевой, не смог остановить негодование возмущенных россиян. Но Примадонне, вероятно, до недовольства россиян дела нет. Правда, ей стоит как следует продумать свое возвращение из Латвии, ведь теперь всех интересует, будет ли черный Maybach традиционно ждать Аллу Борисовну на перроне или она все же прогуляется пешком до своей машины, как простые смертные.