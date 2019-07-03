Попа как у Ким, ноги как у Кэмпбелл. Как выбрать идеальные джинсы

Источник материала: Аргументы и факты

У каждой из нас в шкафу лежит пара джинсов. Это наша палочка-выручалочка в моменты, когда «нечего надеть». Но почему на одних они смотрятся стильно, а других превращают в «серую мышку», объясняет стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера.

Посадка

Начнем с главного: можно сколько угодно изучать теорию, но только сев за руль машины вы научитесь водить автомобиль. Поэтому прямо сейчас достаньте все свои джинсы, примерьте, покрутитесь у зеркала, а еще лучше — поставьте телефон в режим видео съемки и посмотрите на себя со стороны и в движении. Чтобы джинсы сидели идеально, они должны соответствовать нескольким параметрам и первый из них — посадка. Она бывает низкая, средняя и высокая. Лично я советую забыть про заниженную талию, если у вас нет задачи визуально прибавить пару лишних килограммов талии и бедрам. К тому же, такие модели были популярны во времена молодости Бритни Спирс. А значит, мы рискуем прибавить не только объем, но и возраст. Все старомодные вещи обладают таким эффектом. Идеальная посадка — средняя или высокая. Итак, примерьте свои джинсы и если «выпали бока», значит у них либо неправильная посадка, либо это просто не ваш размер.

Размер и прилегание

Помните, джинсы — не леггинсы. Между вами и тканью должен быть воздух. Если модель врезается в талию — это плохой знак. Лет пятнадцать назад бытовало мнение, что джинсы нужно надевать лежа на кровати. Ведь они растянутся. Но если вы смотрели клип группы «Ленинград» «Экспонат», то должны понимать, чем это может закончиться. Даже если у вас всего пару лишних килограммов, джинсы «впритык» создадут впечатление, что их не два, а пять!

Так же не стоит привязываться к размеру на этикетке. Если, например, вы носите полноту W32, выбирая другую модель, или марку примерьте и те, что на размер больше. Возможно, они лучше сядут. Опять же возвращаясь к современному прочтению моды, замечу, что в тренде свободное прилегание. Оцените свои джинсы по этому параметру.

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Состав и плотность

Идеальный вариант для состава ткани примерно 95-98% хлопка и 2-5% лайкры (эластана) и полиэстера. Если стрейча очень много, ткань быстро потеряет форму. Так же стоит обратить внимание на саму фактуру и плотность. Бывают более гладкие, и более рыхлые фактуры. Визуально рыхлые (мягкие) делают вас больше. Гладкие — «подтягивают». Запомните: чем объемнее фигура, тем плотнее должна быть ткань.

Цвет

Прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы в вашем гардеробе были хотя бы одни базовые джинсы. Это деним без потертостей, дополнительной фурнитуры, синего, серого или черного цвета. Одни из самых универсальных моделей — темно-синие прямые со средней или высокой посадкой. Если проведя ревизию своего гардероба, вы поняли, что таких джинсов у вас нет, задача номер один найти именно их, ведь они сочетаются со всем, подходят на любой сезон и выглядят дорого.

В том случае, когда такая модель уже есть, присмотрись к темно-серым и черным. Летом отлично смотрятся белые и голубые. Кстати, многие ошибочно думают, что белые джинсы визуально увеличивают ноги. Поверьте, увеличивает не цвет, а неправильно подобранная посадка, тонкая ткань и обилие потертостей.

Молния и болты

Что выбрать молнию или болты? Безусловно, выбор за вами, замечу только, что последние могут придать дополнительный объём, да и расстегивать их дольше.

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Длина

Обычно на этикетке она обозначается буквой L. Тут все не так просто, как кажется. Если хочется универсальный современный вариант, берите укороченные, те, которые заканчиваются чуть выше лодыжки. Они подойдут к любой обуви. Кроме того открытая щиколотка всегда делает образ «легче». Если вы выбираете модель клеш, они должны полностью закрывать каблук.

Скинни или прямые джинсы ни в коем случае не должны заканчиваться гармошкой внизу! Подобные складки утяжеляют образ и делают его неаккуратным.

Карманы

Мало кто обращает внимание на карманы, а зря. Они могут прибавить объем, опустить или наоборот приподнять ягодицы. Если вы хотите увеличить бедра, выбирай крупные, широко расставленные карманы. Уменьшить — средние без дополнительных элементов (очень маленькие могут на контрасте сыграть злую шутку). Низкопосаженные карманы «опустят» ягодицы и наоборот.

Коррекция фигуры

Если вы хотите выглядеть выше и стройнее, выбирайте высокую посадку. Дело в том, что мы сами «рисуем» линию, где начинаются наши ноги, а заниженная талия их укорачивает.

Невысоким девушкам важно помнить правило — не обязательно надевать джинсы с каблуками. Достаточно правильно обозначить талию и надеть обувь в цвет джинсов.

Для обладательниц пышных форм идеальны полуприлегающие прямые или слегка зауженные модели. Избегайте слишком узких или наоборот широких штанин. Показывайте щиколотку.

Уход за джинсами

Перед стиркой выверните джинсы наизнанку. Так фурнитура и сама ткань меньше травмируется в стиральной машине. Вода не должна быть горячее 40 °C. Не отжимайте джинсы, повесьте их за пояс и дайте воде стечь. Главное не надевайте влажные джинсы, иначе вам обеспечены вытянутые колени уже при первой носке!