По факту взрывов фейерверочных изделий в Минске возбуждено уголовное дело

Источник материала: Аргументы и факты

"По данным следствия, 3 июля во время праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости", - отметили в Следственном комитете.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) УК.

Создана следственная группа из сотрудников центрального аппарата Следственного комитета, УСК по Минску и УСК по Минской области.

По делу выдвинуты и отрабатываются несколько версий: неисправность салютных установок, неисправность фейерверочных изделий, неправильное заряжание салютных установок или неправильная их эксплуатация.