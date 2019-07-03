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По факту взрывов фейерверочных изделий в Минске возбуждено уголовное дело

04.07.2019 11:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

По факту взрывов фейерверочных изделий в Минске возбуждено уголовное дело
Следственный комитет РБ

"По данным следствия, 3 июля во время праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости", - отметили в Следственном комитете.

По факту взрывов фейерверочных изделий в Минске возбуждено уголовное дело «Что-то пошло не так». В Минске во время салюта погибла женщина

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) УК.

Создана следственная группа из сотрудников центрального аппарата Следственного комитета, УСК по Минску и УСК по Минской области.

По делу выдвинуты и отрабатываются несколько версий: неисправность салютных установок, неисправность фейерверочных изделий, неправильное заряжание салютных установок или неправильная их эксплуатация.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Продолжается работа на местах происшествий, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий. Допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие, которые проводили заряжание, и сотрудники предприятия - поставщика фейерверков. Назначены экспертные исследования. Расследование продолжается.
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/sledstvennyj-komitet-vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktu-vzryvov-fejerverochnyh-izdelij-v-minske-353792-2019/
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Теги: Минск
 
 
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Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске, сообщили в СК.
 
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