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«Челси» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал лучший бомбардир в истории клуба

04.07.2019 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лондонский «Челси» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером клуба.


Фрэнк Лэмпард и директор клуба Марина Грановская. Фото: официальный сайт «Челси»

Лэмпард начал тренерскую карьеру лишь в прошлом году, возглавил клуб «Дерби Каунти». В первом сезоне команда заняла шестое место в чемпионшипе, а в плей-офф за место в премьер-лиге уступил «Астон Вилле».

В качестве игрока Фрэнк Лэмпард провел 14 сезонов за «Челси», забив 211 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

На посту главного тренера «Челси» Лэмпард сманил итальянка Маурицио Сарри, под руководством которого команда выиграла Лигу Европу, но не смогла навязать борьбу «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» в борьбе за чемпионство в премьер-лиге.

 
 
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Лондонский «Челси» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером клуба.
 
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