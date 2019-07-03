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«Челси» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал лучший бомбардир в истории клуба
Источник материала: Tut.by
Лондонский «Челси»
Лэмпард начал тренерскую карьеру лишь в прошлом году, возглавил клуб «Дерби Каунти». В первом сезоне команда заняла шестое место в чемпионшипе, а в плей-офф за место в премьер-лиге уступил «Астон Вилле».
В качестве игрока Фрэнк Лэмпард провел 14 сезонов за «Челси», забив 211 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба.
На посту главного тренера «Челси» Лэмпард сманил итальянка Маурицио Сарри, под руководством которого команда выиграла Лигу Европу, но не смогла навязать борьбу «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» в борьбе за чемпионство в премьер-лиге.
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Лондонский «Челси» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером клуба.
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