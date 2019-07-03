День Независимости на Гродненщине: в праздничных мероприятиях приняли участие почти 140 тысяч человек

Источник материала: Вороновская газета





Важную для нашей страны дату – 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – отпраздновали широко и с размахом не только в Гродно, но и во всех районах области. По последним данным УВД, в праздничных мероприятиях , посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, приняло участие почти 140 тысяч жителей и гостей Гродненщины. Всего в области прошло свыше сотни различных мероприятий .





Праздничные мероприятия стартовали в области с самого утра и в режиме нон-стоп продолжались до позднего вечера: где яркими финальными аккордами стали республиканская акция «Споем Гимн вместе» и праздничный салют.





В Гродно одной из главных площадок праздника стал Курган Славы. Здесь состоялся торжественный митинг, во время которого прошел парад военной техники и войск Гродненского гарнизона, в котором приняли участие более 500 военнослужащих. В составе механизированной колонны прошло почти 30 единиц колесной и гусеничной техники . Тысячи зрителей собрали праздничные концерты и областная акция «Вальс Победы» , участие в которой приняли более 3000 человек.





Особенно многолюдно 3 июля было на территории Октябрьского района Гродно – в торжественном митинге, военном параде у Кургана Славы и других тематических мероприятиях там приняли участие свыше 25 тысяч человек. Столько же гостей в этот день побывали на Лидчине. Масштабно праздник прошел в Ленинском районе Гродно – на организованных площадках веселились и отдыхали около 15 тысяч гостей и жителей областного центра.





В районных центрах праздник прошел не менее интересно – с реконструкцией освободительных боев , парадом военных, а также промышленной техники, концертами. Особенно много гостей приняли Волковысский, Сморгонский, Слонимский и Гродненский районы.

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