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День Независимости на Гродненщине: в праздничных мероприятиях приняли участие почти 140 тысяч человек
04.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Важную для нашей страны дату – 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – отпраздновали широко и с размахом не только в Гродно, но и во всех районах области. По последним данным УВД,
Праздничные мероприятия стартовали в области с самого утра и в режиме нон-стоп продолжались до позднего вечера: где яркими финальными аккордами
В Гродно одной из главных площадок
Особенно многолюдно 3 июля было на территории Октябрьского района Гродно – в торжественном митинге, военном параде у Кургана Славы и других
В районных центрах праздник прошел не менее интересно – с
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День Независимости на Гродненщине: в праздничных мероприятиях приняли участие почти 140 тысяч человек
Важную для нашей страны дату – 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – отпраздновали широко и с размахом не только в Гродно, но и во...
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