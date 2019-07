Обнаружен вулкан с огромным открытым озером лавы

Источник материала: Tut.by

Исследователи из Великобритании обнаружили перманентное озеро лавы в действующем вулкане в кратере горы Майкл, которая расположена на острове Сондерс в Южной Атлантике. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на публикацию в журнале Journal of Volcanology and Geothermal Research.