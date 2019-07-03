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Обнаружен вулкан с огромным открытым озером лавы

04.07.2019 12:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исследователи из Великобритании обнаружили перманентное озеро лавы в действующем вулкане в кратере горы Майкл, которая расположена на острове Сондерс в Южной Атлантике. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на публикацию в журнале Journal of Volcanology and Geothermal Research.

Вулканическую активность в недрах горы Майкл фиксировали в течение 200 лет, но ее крайняя удаленность не позволяла провести полноценные исследования.

В 90-х годах прошлого века с помощью спутников в вулкане заметили тепловые аномалии, но магмы, вытекающей из кратера и указывающей на озеро из лавы, тогда зафиксировать не удалось. Но с помощью новых снимков, сделанных спутниками Landsat, Sentinel-2 и ASTER с 2003 по 2018 годы, исследователям все же получилось обнаружить лавовое озеро.

Его бассейн составляет от 90 до 215 метров, а температура лавы внутри достигает внушительных 1279 °C. При этом уточняется, что подобные лавовые озера — достаточно редко явление. Они зафиксированы только в восьми из 1500 потенциально активных вулканов на планете.

 
 
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Вулканическую активность в недрах горы Майкл фиксировали в течение 200 лет, но ее крайняя удаленность не позволяла провести полноценные исследования.
 
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