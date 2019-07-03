ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Tesla обнародовала итоги второго квартала: компания установила новый рекорд продаж

04.07.2019 12:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Производитель электромобилей из Калифорнии опубликовал отчет о продажах во втором квартале текущего года — продажи фирмы составили 95 200 машин.


Это новый рекордный квартал для Tesla — предыдущий лучший показатель, достигнутый в четвертом квартале прошлого года, компании удалось превзойти на 4500 электромобилей. Кроме того, по сравнению с первым кварталом текущего года, когда компания потеряла 702 миллиона долларов, продажи Tesla выросли на 51,1%. Большинство покупателей предпочли седан Model 3, самую доступную модель в ряду фирмы — продано 77 550 единиц. Остальные 17 650 машин — это более дорогие Model S и Model X.

Отчет о финансовой деятельности компании за указанный период появится позже, но аналитики ожидают, что по итогам второго квартала, несмотря на внушительный рост продаж, Tesla снова окажется в убытках. Вместе с тем, в компании надеются на дальнейшее увеличение продаж в третьем квартале.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производитель электромобилей из Калифорнии опубликовал отчет о продажах во втором квартале текущего года - продажи фирмы составили 95 200 машин.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Германии белорусская фура раздавила Nissan: водитель легковушки погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика