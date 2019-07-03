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Tesla обнародовала итоги второго квартала: компания установила новый рекорд продаж
Источник материала: Tut.by
Производитель электромобилей из Калифорнии опубликовал отчет о продажах во втором квартале текущего года — продажи фирмы составили 95 200 машин.
Это новый рекордный квартал для Tesla — предыдущий лучший показатель, достигнутый в четвертом квартале прошлого года, компании удалось превзойти на 4500 электромобилей. Кроме того, по сравнению с
Отчет о финансовой деятельности компании за указанный период появится позже, но аналитики ожидают, что по итогам второго квартала, несмотря на внушительный рост продаж, Tesla снова окажется в убытках. Вместе с тем, в компании надеются на дальнейшее увеличение продаж в третьем квартале.
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Производитель электромобилей из Калифорнии опубликовал отчет о продажах во втором квартале текущего года - продажи фирмы составили 95 200 машин.
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