Tesla обнародовала итоги второго квартала: компания установила новый рекорд продаж

Источник материала: Tut.by

Производитель электромобилей из Калифорнии опубликовал отчет о продажах во втором квартале текущего года — продажи фирмы составили 95 200 машин.





Это новый рекордный квартал для Tesla — предыдущий лучший показатель, достигнутый в четвертом квартале прошлого года, компании удалось превзойти на 4500 электромобилей. Кроме того, по сравнению с первым кварталом текущего года, когда компания потеряла 702 миллиона долларов, продажи Tesla выросли на 51,1%. Большинство покупателей предпочли седан Model 3, самую доступную модель в ряду фирмы — продано 77 550 единиц. Остальные 17 650 машин — это более дорогие Model S и Model X.

Отчет о финансовой деятельности компании за указанный период появится позже, но аналитики ожидают, что по итогам второго квартала, несмотря на внушительный рост продаж, Tesla снова окажется в убытках. Вместе с тем, в компании надеются на дальнейшее увеличение продаж в третьем квартале.