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В Германии белорусская фура раздавила Nissan: водитель легковушки погиб
Источник материала: Tut.by
Недалеко от Штутгарта произошла авария с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей, в результате которой погиб человек,
Авария произошла в конце июня на трассе А81 недалеко от выезда из Энгельбергского тоннеля: белорусский грузовик Scania врезался в образовавшийся на дороге затор и вмял находившийся перед ним легковой Nissan под полуприцеп фуры DAF. После этого в них въехала еще и легковая Audi.
В результате происшествия Nissan полностью раздавило. У 28-летнего водителя легковушки шансов выжить не было, он скончался на месте. Водитель Scania получил легкие травмы.
DAF, под которым был зажат Nissan, вез 24 тонны стали. Спасателям понадобилось полчаса, чтобы стабилизировать и приподнять грозивший перевернуться полуприцеп, а затем вытащить из-под него легковой автомобиль.
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Белорусский грузовик Scania врезался в образовавшийся на дороге затор и вмял находившийся перед ним легковой Nissan под полуприцеп фуры DAF.
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