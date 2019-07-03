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В Германии белорусская фура раздавила Nissan: водитель легковушки погиб

04.07.2019 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недалеко от Штутгарта произошла авария с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей, в результате которой погиб человек, сообщает портал belmir.by со ссылкой на местные СМИ и полицию.


Фото: kfv-ludwigsburg.de

Авария произошла в конце июня на трассе А81 недалеко от выезда из Энгельбергского тоннеля: белорусский грузовик Scania врезался в образовавшийся на дороге затор и вмял находившийся перед ним легковой Nissan под полуприцеп фуры DAF. После этого в них въехала еще и легковая Audi.

В результате происшествия Nissan полностью раздавило. У 28-летнего водителя легковушки шансов выжить не было, он скончался на месте. Водитель Scania получил легкие травмы.


Фото: kfv-ludwigsburg.de

DAF, под которым был зажат Nissan, вез 24 тонны стали. Спасателям понадобилось полчаса, чтобы стабилизировать и приподнять грозивший перевернуться полуприцеп, а затем вытащить из-под него легковой автомобиль.

 
 
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Белорусский грузовик Scania врезался в образовавшийся на дороге затор и вмял находившийся перед ним легковой Nissan под полуприцеп фуры DAF.
 
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