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Особенности развития автосервиса в Осиповичей

04.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Малый город — малый рынок. Хотя для автомобильных Осиповичей это не точно.

Сегодня официально занимаются ремонтом и обслуживанием автотехники 6 мини-предприятий. Зарегистрировано и некоторое количество индивидуальных предпринимателей с правом оказывать такие услуги. Точное количество последних определить затруднительно: право не обязанность, поэтому ИП может заниматься автосервисом регулярно, от случая к случаю или не заниматься вообще.

За последние полтора года никто из бывалых членов авторемонтного сообщества не закрылся, зато к ним добавились одна СТО и два кустаря-одиночки. Перенасыщения рынка услугами автосервиса статистика не подтверждает, так что локтями толкаться никому не надо. Однако интригующая коллизия в отношениях все же имеется. Причем не какая-нибудь, а из области экономической географии.

Новые автомастерские в райцентре открываются поблизости от пустивших корни первопроходцев. Целенаправленного умысла тут нет: предприниматели покупают подходящую недвижимость или площадку под инвестпроект там, где она продается. В нашем регионе это промзоны и территории, от которых отказалось Министерство обороны.

Есть уже и три случая «подселения на готовенькое» — со всеми плюсами и минусами слишком тесного бизнес-соседства.

О разделе «сфер влияния» СТО «Универсал» и «Л.Е.О Моторс» (они находятся на улице Проектной) перечитываем «Автоклуб» № 59 («Мятежный гараж» — «АК» № 44 от 15.06.2018 г.).

Пункт технического обслуживания ДУКПП «Водоканал» проторил дорогу к кошелькам автомобилистов южной части города и теперь идет по ней (улице Социалистической) вместе с ИП Суровец Александр Николаевич. Пересекаются интересы только в проведении шиномонтажных работ, в остальном автомастерские друг дружку дополняют. Александр Суровец поступил мудро, «заточив» свою мастерскую под услуги, которые «Водоканал» не оказывал и не собирается оказывать.

Мини-автосервис на улице Козловской, 48г — один из старейших в городе. Мастерская уважаемая, но маленькая и не стремящаяся к росту. Для нее появление широкопрофильной станции техобслуживания «САР-бокс» на базе «вымершего динозавра» — автоколонны Осиповичского райпо (Козловской, 46) — может стать фактором естественного отбора. Исходим в прогнозе из свойственной автовладельцам склонности к комфорту. «САР-бокс» расположен очень удобно, прямо на выезде из города. А к его соседу ехать почти на полкилометра дальше, причем по грунтовой дороге сомнительного состояния…

 
 
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Малый город — малый рынок. Хотя для автомобильных Осиповичей это не точно. Сегодня официально занимаются ремонтом и обслуживанием автотехники 6 мини-предприятий....
 
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