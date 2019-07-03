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Необычная история о дорожном происшествии с участием жилого дома на Осиповщине

04.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Два забора, камень, дом

Завязка. Про везение, невезение и бренность бытия

18 мая водитель автомобиля «Пежо 407» ехал по своим делам из Жорновки в Лапичи. То, что он не имел прав и ехал на чужой машине (не имеющей страховки), отметим для антуража, потому что такой экстрим каждый может испробовать на себе — если не боится острых ощущений при встрече с дорожным патрулем. А вот главное будет из разряда «не повторять в домашних условиях»…

Въехав в Лапичи, «пежевод» резво пошел на обгон, потерял          управление, вылетел с проезжей части и под острым углом врезался в забор — улица ведь.

Забор оказался современный, из хлипкой сетки, поэтому машину он только слегка затормозил и чуть подправил ей траекторию — чтобы было сподручнее снести ограду следующей усадьбы. Та тоже не оказала сопротивления: металлопрофиль и ударные нагрузки — ну вы понимаете… Потом неукротимое «Пежо» со всей грацией французского автопрома вписалось в узкий промежуток между торчащей из земли трубой газопровода и валуном тонны в три весом. В этом промежутке лежал еще один валун — небольшой, килограммов в 300. Вот его машина протащила, как бульдозер, и впечатала в стену деревянной избушки на третьей усадьбе.

Необычная история о дорожном происшествии с участием жилого дома на Осиповщине

…»Пежо» восстановлению не подлежит. У водителя всего лишь сотрясение мозга (везет же некоторым!). А у дома вынесло три или четыре нижних венца. Нарочно не придумаешь: камень, который тянул бедный «Пыж», врезался в самую слабую точку стены — угол оконной рамы. Если бы не тяжелый шкаф, который сработал как демпфер (его отбросило почти через всю комнату), сруб, наверное, вообще развалился бы. А так устоял.

Жить в аварийном доме нельзя, нужно ремонтировать. И тут, собственно, все завертелось.

Главная часть. Или о пользе правильных отношений с недвижимым имуществом

По стечению обстоятельств хозяйка попавшего в ДТП жилища на момент описываемых событий оказалась в крайне стесненных финансовых обстоятельствах и без постоянного места работы. К тому же дом она страховала только по обязательному страхованию, поэтому с получением компенсации за нанесенный ущерб возникли некоторые нюансы.

По словам сотрудников Белорусского бюро по транспортному страхованию (ББТС), в их практике подобные случаи — крайняя редкость. И до завершения всех прописанных законодательством процедур даже приблизительную сумму выплаты назвать никто из них не отважился.

Срок ожидания невелик — около месяца, но каково считать дни собственнице жилья, для которой страховка — единственная надежда восстановить разрушенную стену?

Хотя сложа руки женщина не сидела. Зарегистрировалась на бирже труда, самостоятельно нашла работу (в Лапичах это не очень-то легко), восстановила некоторые просроченные документы. В общем, активно взялась за создание житейской подушки безопасности. И правильно сделала, потому что ей такой «амортизатор» очень понадобится.

Заключение. Оно же — отложенный хэппи-энд

Наконец срок выплаты страховой премии подошел, но… деньги на счет страховательницы переведены не были.

Волокита? В общем, да. Но не с той стороны. Цитата из телефонного разговора с начальником управления регулирования по внутреннему и внешнему страхованию и оценочной деятельности ББТС Владимиром Аксельродом:

— Стоимость ремонта наши эксперты рассчитали вовремя, и сумма получилась такая, что разбитый дом можно не ремонтировать, а купить другой — равноценный по размерам и техническому состоянию. Все документы с нашей стороны подготовлены, но выплатить деньги не можем. Потерпевшая не является собственницей поврежденного дома, поскольку своевременно не оформила право наследования жилья. На это у нее уйдет как минимум полгода, и все это время «зависшая» страховая премия будет для бюро изрядной головной болью.

Ну что тут добавишь? Не повторяйте в домашних условиях…

 
 
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Два забора, камень, дом Завязка. Про везение, невезение и бренность бытия 18 мая водитель автомобиля «Пежо 407» ехал по своим делам из Жорновки в Лапичи. То, что он...
 
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