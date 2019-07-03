Источник материала: Новости Дзержинска

За прошедшую неделю в Дзержинском районе произошло два пожара на предприятиях.

26.06.2019 в 20 часов 30 минут в центр оперативного управления Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что что-то горит около д. Мазуры Фанипольского сельского совета.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС было установлено, что горят пиломатериалы на площади 30 м.кв. Пилорама частная, принадлежит ОДО «Ветеран Армии».

В результате пожара повреждены отходы лесопиления, два штабеля готовой продукции.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – проявление сил природы (грозовой разряд молнии).













28.05.2019 в 11 часов 22 минуты в центр оперативного управления Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре здания на территории мехдвора ОАО «Маяк-78» в д. Журавинка Боровского сельского совета.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС было установлено, что горит изнутри здание ремонтных мастерских на территории мехдвора ОАО «Маяк-78».

Здание двухэтажное кирпичное размерами 10х12 м, 1970 г.п., крыша шиферная по деревянной обрешетке, электрифицировано, АПС не оборудовано.

В результате пожара на первом этаже уничтожены 4 деревянных окна, закопчены имущество, стены и потолок по всей площади, повреждены трактор МТЗ-82.1 и вилочный погрузчик «Тайота». Второй этаж не поврежден.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.





