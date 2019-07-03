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Курсы валют и криптовалют на сегодня

04.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

На старте торгов 4 июля доллар подорожал до максимума за 15 дней, евро держится вблизи годового минимума, биткойн +635.67.

Курс доллара вырос на 0,0019 рубля до 2,0490 BYN/USD максимального уровня за последние 15 дней.

Курс евро в первых сделках не изменился, оставшись на отметке 2,3117 BYN/EUR — минимальном значение за последние 353 дня с 16 июля 2018 года.

Курс российского рубля упал на 0,0038 BYN до 3,2333 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 11695$ (+635.67);

Bitcоin Cash/ВСС – 417.33$ (+10.95);

DigitalCash − 157.77$ (+3.26);

Еthеreum − 294.72$ (+2.62);

ZCаsh − 102.19$ (-0.29);

Monero − 88.19$ (+0.72).


 
 
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На старте торгов 4 июля доллар подорожал до максимума за 15 дней, евро держится вблизи годового минимума, биткойн +635.67.
 
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