Поможем Алёне вместе

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Семья семилетней девочки Алёны Власенко обратилась за помощью в оплате системы кохлеарной имплантации для дочки стоимостью более 20.000 евро. Операцию будут проводить в Беларуси, родителям необходимо приобрести самостоятельно саму систему. В семье двое детей, работает только отец. Оплатить систему семье самостоятельно достаточно затруднительно.





Алёна очень старательная. В этом году девочка окончила первый класс в гимназии. Девочка поет, занимается гимнастикой, участвует в различных конкурсах, в том числе международных. Девочка очень старается, но Алёне очень тяжело воспринимать весь материал только одним ушком.

«Центр помощи «Вера» просит всех неравнодушных людей откликнуться и помочь приобрести для Алёны систему кохлеарной имплантации. Операцию по её установке проведёт в г.Гродно профессор, доктор медицинских наук Хоров Олег Генрихович – заведующий кафедрой оториноларингологии ГрГМУ. На второе ушко в нашей стране такие операции делаются бесплатно, но саму систему родителям Алены необходимо приобрести самостоятельно. Стоимость системы кохлеарной имплантации (имплант «SYNCHRONY» и аудипроцессор «SONNET») составляет 23200 евро. Вы можете помочь девочке, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Власенко Алёне:

Банковский благотворительный счет.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчёт» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчёт» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчёт» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка><Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Алена ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Алёна 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.