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Поможем Алёне вместе
04.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Семья семилетней девочки Алёны Власенко обратилась за помощью в оплате системы кохлеарной имплантации для дочки стоимостью более 20.000 евро. Операцию будут проводить в Беларуси, родителям необходимо приобрести самостоятельно саму систему. В семье двое детей, работает только отец. Оплатить систему семье самостоятельно достаточно затруднительно.
«Центр помощи «Вера» просит всех неравнодушных людей откликнуться и помочь приобрести для Алёны систему кохлеарной имплантации. Операцию по её установке проведёт в г.Гродно профессор, доктор медицинских наук Хоров Олег Генрихович – заведующий кафедрой оториноларингологии ГрГМУ. На второе ушко в нашей стране такие операции делаются бесплатно, но саму систему родителям Алены необходимо приобрести самостоятельно. Стоимость системы кохлеарной имплантации (имплант «SYNCHRONY» и аудипроцессор «SONNET») составляет 23200 евро. Вы можете помочь девочке, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Власенко Алёне:
Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.
Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:
+ Система «Расчёт» (ЕРИП)
+ Благотворительность, общественные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА
– Пожертвования.
Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчёт» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.
Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:
1222 <Имя ребенка><Сумма>
1222 ПРОБЕЛ Алена ПРОБЕЛ сумма
Пример SMS-сообщения: 1222 Алёна 1*
* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.
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Семья семилетней девочки Алёны Власенко обратилась за помощью в оплате системы кохлеарной имплантации для дочки стоимостью более 20.000 евро. Операцию будут...
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