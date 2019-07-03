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Встретились на «Мосту Дружбы»

04.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

VI Международный музыкальный форум «Мост Дружбы» прошёл 21 июня в г. п. Езерище и собрал более 100 участников из разных уголков Беларуси и Российской Федерации.

Встретились на «Мосту Дружбы»

Почётную миссию открыть мероприятие выполнила председатель Городокского районного Совета депутатов Светлана Зуева. Она приветствовала гостей на гостеприимной городокской земле, пожелала им весело и с пользой провести время. Председатель правления Городокской районной организации ОО «Белорусское общество инвалидов по зрению» Вячеслав Ильин вручил благодарности представителям центра коррекционного развития, обучения и реабилитации, Городокского РОЧС, РО РОО «Белая Русь», ГГАТК. Участники мероприятия дарили друг другу не только положительные эмоции и открытые улыбки, но и запоминающиеся выступления: вокальные, хореографические, театрализованные и другие номера. В частности никого в зале не оставил равнодушным мини-спектакль в исполнении подопечных отделения дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН Городокского района.

  Вячеслав Ильин отмечает, что все, к кому он обращался на стадии подготовки форума, откликнулись, не остались в стороне, оказали посильную помощь. Так администрация ГГАТК предоставила два автобуса, чтобы инвалиды по зрению из Городка смогли приехать на мероприятие, существенную помощь оказали активисты райобъединения РОО «Белая Русь» и его председатель Татьяна Пушкова,  руководство и работники ЦТКиНТ и Езерищенского ГПДК и др.

  В рамках форума «Ярмарку безопасности» провели работники Городокского РОЧС. Они продемонстрировали аварийно-спасательную технику и оборудование, предоставили возможность всем желающим примерить форму спасателя. Рядом расположилась выставка-продажа сувениров, изготовленных людьми с инвалидностью, которые посещают отделение дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН.

Александра СОБОЛЕВСКАЯ.

 
 
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VI Международный музыкальный форум «Мост Дружбы» прошёл 21 июня в г. п. Езерище и собрал более 100 участников из разных уголков Беларуси и Российской Федерации. ...
 
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