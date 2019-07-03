Источник материала: Интерфакс

Опубликован обновленный Индекс паспортов , который показывает изменения в безвизовом режиме стран мира, из 109 стран, Беларусь – 69-я.

В третьем квартале 2019 года на первом месте в Индексе по-прежнему Япония и Сингапур. Гражданам с паспортами этих стран открыт безвизовый въезд в 189 стран мира.

Южная Корея потеряла две позиции и теперь делит второе место вместе с Германией и Финляндией (187 стран). Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

США и Великобритания находятся на 6-м месте (183 стран) – это самая низкая позиция, которую они занимали с 2010 года.

Беларусь делит 69-е место с Казахстаном. В настоящее время белорусы могут посещать без визы 75 стран. К слову, в 2009 году наши граждане могли посещать без визы всего 49 стран мира, а 5 лет назад – 63 страны.

В предыдущем квартале Беларусь была на – 64-е месте (77 стран с безвизовым посещением). Снижение связано с визовой политикой Джибути (Восточная Африка) и Бенин (Западная Африка). Теперь вместо визы по прибытии белорусам необходимо получать электронную визу (Индекс паспортов считает визу по прибытии безвизовым въездом).

На последнем, 109-м месте, расположился Афганистан с безвизовым въездом только в 25 стран.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году) - международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам.