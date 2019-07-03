Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси технически готово к размещению "дим сам"-облигаций (dim sum, офшорные облигации в китайских юанях), но отложило выпуск в связи с ожидаемым привлечением двустороннего госкредита от Банка развития Китая, сообщил журналистам глава ведомства Максим Ермолович.

"У нас техническая готовность полная есть для размещения облигаций ("дим сам" – ИФ). Все будет зависеть от потенциальных условий для наших суверенных облигаций на этом рынке", - сказал Ермолович.

По его словам, в настоящее время ведомство отложило выпуск "дим сам"-облигаций, как и выпуск панда-бондов на территории материкового Китая. "Точно такая же история (как с панда-бондами - ИФ) и с "дим самом"", - отметил министр.

Ермолович уточнил, что возможность выпуска "дим сам"-облигаций рассматривается Минском в связи с диверсификацией источников привлечения суверенного долга. "Мы работаем на очень широком спектре рынков на сегодняшний день. У нас есть доступ к панда-облигациям, "дим сам"-облигациям. Мы готовим выпуск облигаций на российском рынке. Состоялся успешный выпуск еврооблигаций на американском рынке и на рынке Евросоюза (в начале 2018 года – ИФ). Это дает возможность нам с учетом потенциальных условий размещения выходить на любой из этих рынков и в любое время", - сказал министр.

2 июля Ермолович заявил, что Беларусь отложила размещение панда-бондов на китайском рынке. "Учитывая, что у нас появилась возможность привлечения кредита за счет сотрудничества с Банком развития Китая, вопрос размещения панда-облигаций мы пока отложили", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Беларусь планирует до конца 2019 года привлечь от Банка развития Китая кредит на 3,5 млрд юаней (около $510 млн в эквиваленте).

Власти Китая разрешили иностранным компаниям выпускать облигации "дим сам" (еврооблигации, номинированные в юанях и выпущенные не на территории Китая), главным образом в Гонконге.